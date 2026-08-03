Ma lemondhatott mandátumáról Budai Gyula

Már a múlt hét végén felmerült, hogy Budai Gyula lehet a Fidesz nagy távozója Szijjártó Péter mellett. Most már sajtóhírek szerint az is kiderült, hogy a Fidesz képviselője ma beadta lemondását az Országgyűlés hivatalának, mandátuma pedig pénteken szűnhet meg. Eközben a legnagyobb ellenzéki frakciót vezető Bóka János bejelentette a párt két új képviselőjét.

Fotó: Facebook/Budai Gyula

Budai Gyula, aki 2010 óta tagja a parlamentnek ezzel a második tapasztalt távozója a Fidesz-frakciójának. Bár korábban még csak arról szóltak a hírek, hogy lemondhat a képviselő, most a 24.hu tudni véli, hogy ma

már be is adta a lemondását a Országgyűlés hivatalának, így pénteken meg is szűnik képviselői mandátuma.

A lapnak a politikus azt nyilatkozta képviselőség helyett visszatér a jogászi munkához.

Megvan, ki érkezik Budai Gyula helyére

Miután Szijjártó Péter lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, –mivel nemzetközi vezetői pozíciót vállalt a BYD-nál–, kiderült, hogy a Fidesz frakciójának 10–15 százaléka is kicserélődhet az év végéig, a távozók helyére pedig olyan képviselők érkezhetnek, akik elsősorban gazdaságpolitikai és energetikai területek szakértői. Ekkor merült fel először Budai Gyula neve is. Azóta már kiderült, hogy a képviselő biztosan távozik a parlamentből, Bóka János ugyanis egy videóban megköszönte Szijjártó Péter és az ő munkáját is.

Eközben a frakcióvezető bejelentette a Fidesz-frakció két új képviselőjét, akik a már távozott Szijjártó Péter és a hamarosan távozó Budai Gyula helyére érkeznek.

A frakcióvezető szerint az új tagok szakmai felkészültségükkel és tapasztalatukkal fontos szerepet tölthetnek be a közös parlamenti munkában.

A két csatlakozó Hortay Olivér és Palóc André lesz, akikről Bóka János úgy nyilatkozott, hogy az új képviselők értik a szakmájukat, jól kommunikálnak, fiatalok és dinamikusak. Hozzátette: meggyőződése szerint munkájukkal és szerepvállalásukkal meg fogják mutatni politikai közösségük erejét, és nagy várakozással tekint az előttük álló közös parlamenti munkára.