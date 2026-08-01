Budai Gyula is távozhat az Országgyűlésből

Már korábban napvilágot láttak olyan hírek, hogy a Fidesz frakciójának 10–15 százaléka is kicserélődhet, a távozók helyére pedig olyan képviselők érkezhetnek, akik elsősorban gazdaságpolitikai és energetikai területek szakértői. Szijjártó Péter távozása már ismert, azonban most Budai Gyula távozását is hírbe hozták.

Budai Gyula lehet a Fidesz egyik távozója a parlamentből Fotó: Facebook/Budai Gyula

A korábbi hírek szerint a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának akár 10–15 százaléka is kicserélődhet az év végéig. Szijjártó Péter távozása már biztos, azonban most az ATV értesülései szerint az is elképzelhető, hogy

Budai Gyula is távozik az Országgyűlésből.

Ezen felül azt is tudni vélik, hogy a távozók helyére Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője, valamint Hortay Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője érkezhet. Értesüléseik szerint a frakció tagjait szombat délelőtt értesítették a változásokról.

Még nem hivatalos Budai Gyula távozása

Bár hivatalosan még semmit nem erősítettek meg, a párt a hírek szerint olyan szakértőket keres, akik saját területükön már bizonyítottak, politikailag aktívak és hitelesen tudják képviselni a Fidesz megújulását. A párt szerint a következő időszakban az energetikai és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek a politikai napirend középpontjába, így elsősorban ezekhez keresnek olyan embereket, akik már bizonyítottak.

Ahogy az Origo már beszámolt róla, Gulyás Gergely korábbi frakcióvezető várhatóan a képviselőcsoport tagja marad, és továbbra is aktív szerepet vállal a politikai közösség életében, így az ő helyére nem keresnek embert. Bóka János frakcióvezető a következő hetekben valamennyi képviselővel személyesen egyeztet arról, hogyan képzelik el politikai pályájuk folytatását.