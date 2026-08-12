Kutyaszorítóba került Budapest: 65 milliárdos mínuszból kell kifizetnie 125 milliárd tartozást

Súlyos pénzügyi helyzetben van Budapest: miközben jelenleg mínusz 65 milliárdon áll a főváros folyószámlája, alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetniük – tudta meg a Népszava. A hírportál azt írta, a Karácsony Gergely vezette fővárosnak szeptember 19-ig vissza kell fizetnie az idén felvett, 80 milliárd forintos folyószámlahitelt, a hónap végéig pedig törleszteni kell azt a 45 milliárd forintos átmeneti forgóeszközhitelt is, amelyet a közlekedésszervező BKK Zrt. vett fel márciusban az évközi fizetőképesség fenntartására.

Kutyaszorítóba került Budapest: 65 milliárdos mínuszból kell kifizetnie, 125 milliárdos tartozást (Fotó: Mediaworks)

A Népszava információi szerint az utóbbit részben a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában álló MBH Bank biztosította, és a tulajdonos főváros segítsége nélkül a BKK aligha tud törleszteni, azonban Budapest számlája jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban áll. Kiemelték:

átmeneti enyhülést ugyan hoz az iparűzési adó szeptemberben befolyó második részlete, de az előzetes számítások szerint a hitelek visszafizetése, a feltorlódott számlák kiegyenlítése és a működés költsége október elejére ismét kiüríti a kasszát.

Ráadásul a főváros idén egyetlen forint állami támogatást sem kapott – sem az előző, sem a jelenlegi kormánytól. Az állami normatíva egész évre 39,5 milliárd forint lenne, ami a lap szerint akkor is elmaradna a tényleges működési költségektől, ha megkapnák; a fővárosi közösségi közlekedésre járó 12 milliárdos normatívát pedig az egymást váltó kormányok a szolidaritási hozzájárulás tartozásába számítják be.

A Népszava szerint vészmegoldásként a Fővárosi Közgyűlés a szeptember végi ülésén dönthet újabb évközi folyószámlahitel felvételéről, a lap szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy kapnának ajánlatot bármely pénzintézettől, mert kevés biztosítékot tudnak felmutatni.