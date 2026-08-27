Fokozott rendőri jelenlétet ígérnek Budapest legproblémásabb pontjain, elfogadta a kormány a polgármesterek javaslatait

Közös közleményben számolt be Budapest közbiztonságának várható javulásáról öt belső kerület polgármestere. Az összegzést Baranyi Krisztina (IX. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Tóth József (XIII. kerület) jegyzi. A polgármesterek július 15-én fordultak a kormányhoz azonnali intézkedéseket sürgetve a fővárosi közbiztonsági állapotok miatt. Akkor egy 30 napos, fokozott rendőri ellenőrzés indult el, most pedig Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatta a kerületvezetőket a további javaslataik elfogadásáról.

Az ígéret szerint Budapest 19 állandó és 90 „visszatérő” helyszínén lesz fokozott rendőri jelenlét (Fotó: Rendőrség/Vaszko Viktor)

Állandó rendőri jelenlét Budapest 19 pontján

A felek által elfogadott ötpontos intézkedéscsomag az alábbi elemeket tartalmazza:

Koncentrált jelenlét a csomópontokon: a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján 19 állandó és 90 „visszatérő” fővárosi helyszínen lesz fokozott rendőri jelenlét. A polgármesterek azt kérik, hogy a konkrét helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után, legkésőbb szeptember 15-ig jelöljék ki.

Budapest-pótlék a rendvédelmiseknek: a kormány napirendre tűzte a fővárosi rendvédelmi dolgozók sajátos szolgálatteljesítését elismerő bérpótlék bevezetését. A kezdeményező polgármesterek sürgősségi tárgyalást javasolnak az ügyben.

Valódi hatósági jogkör a dohányboltok felett: a belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok jogkört kapjanak a trafikok működésének korlátozására. Az ezzel kapcsolatos kormányelőterjesztés előkészítése már zajlik. A cél az, hogy a kerületek korlátozhassák a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartását, illetve súlyos jogsértések esetén fel tudják függeszteni a működésüket.

Objektív felelősség és bírságbevételek: a Belügyminisztérium támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerákkal rögzített közlekedési szabályszegésekre. A kerületvezetők szándéka szerint a közterület-felügyelet által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevételek az érintett önkormányzatokat illetnék meg.

Szociális munkacsoport a menedékhelyekért: a kormány megvizsgálja az éjjeli menedékhelyek működési rendjével kapcsolatos önkormányzati javaslatokat. A feladattal egy felállítandó szociális munkacsoportot bíznak meg.

A Belügyminisztérium külön javaslatot tesz majd a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), valamint a kerületi közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére is.