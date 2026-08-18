Interaktív térképen gyűjtötték össze a civilek támogatásait, Magyar Péter visszakéri a pénzt

Interaktív térképen gyűjtötte össze a Miniszterelnökség a különböző állami civil támogatási programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, továbbá az összegeket és a kiutalás időpontját – közölte a kormány. Állításuk szerint az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert fontosnak tartják, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják.
A civil szervezetek 2022 és 2026 között nagyjából 400 milliárd forint támogatásban részesültek a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. által lebonyolított programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból. Ez az összeg a célzott programokból és a központi költségvetésből a civil szervezeteket illette meg.
A Miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések azonban arra utaló jeleket tártak fel, hogy ezek a források aránytalan mértékben juthattak a korábbi kormánypártokhoz személyi, szervezeti vagy közéleti kapcsolatokkal kötődő civil szervezetekhez
– fogalmaztak. Majd azt állították: sokszor ezek a kedvezményezettek rövid szervezeti múltat, nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudtak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő, helyben értékes közösségi, kulturális, szociális, sport- vagy érdekképviseleti feladatokat ellátó civilekkel.
Az interaktív térképről elmondták: a vizuális segédanyag a választókerületekre lebontva mutatja, milyen helyi szervezet mikor és mennyit kapott a Városi Civil Alapból, a Falusi Civil Alapból, a Nemzeti Együttműködési Alapból, a Nemzeti Kulturális Alapból, illetve egyéb központi, egyedi civil támogatási forrásokból.
Magyar Péter a civilekhez fordult, pénzt kér vissza
Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán-kormányt a miniszterelnök új videójában. Magyar Péter szerint miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, mellettük létrejött az álcivilek világa.
Példaként említette a Batthyány Lajos Alapítványt, amelynél mintegy 65 milliárd forint közpénztámogatás jelent meg a vizsgált időszakban. Ők finanszírozták többek között a Megafont is
– jegyezte meg Magyar Péter.
A Mathias Corvinus Alapítványt 52 milliárd forinttal, a Lázár Jánoshoz köthető Jövő Nemzedék Földje Alapítványt mintegy 27 milliárd forinttal, az Áder Jánoshoz kötődő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt mintegy 24 milliárd forinttal, a veszprémi Kommentár Alapítványt mintegy 22 milliárd forinttal, a Lezsák Sándorhoz kötődő Népfőiskola Alapítványt mintegy hatmilliárd forinttal támogatták. Szabolcsban 50 millió, 100 millió, 150 millió vagy éppen 250 millió forintos támogatást kaptak az egykori helyi fideszes földesurak szervezetei a miniszterelnök szerint.
A Fidesz tizenhat év alatt felépítette ezt a rendszert, mi pedig lépésről lépésre feltárjuk és tégláról téglára lebontjuk
– jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: olyan országot építenek, ahol a civil az civil, a közpénz pedig valóban közpénz.
Magyar Péter felszólította az „álcivileket”, az „adófizetői milliárdokból” meggazdagodókat, hogy a jogosulatlanul, méltánytalanul megkapott pénzeket utalják vissza még ma. A miniszterelnök kiemelte, hogy aki visszaélt a közpénzekkel, nem mentesülhet a következmények alól.