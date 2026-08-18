Interaktív térképen gyűjtötték össze a civilek támogatásait, Magyar Péter visszakéri a pénzt

Interaktív térképen gyűjtötte össze a Miniszterelnökség a különböző állami civil támogatási programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, továbbá az összegeket és a kiutalás időpontját – közölte a kormány. Állításuk szerint az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert fontosnak tartják, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják.

Magyar Péter visszakéri a pénzt, amit a civilek szerinte jogtalanul vettek fel (Fotó: Havran Zoltán)

A civil szervezetek 2022 és 2026 között nagyjából 400 milliárd forint támogatásban részesültek a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. által lebonyolított programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból. Ez az összeg a célzott programokból és a központi költségvetésből a civil szervezeteket illette meg.

A Miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések azonban arra utaló jeleket tártak fel, hogy ezek a források aránytalan mértékben juthattak a korábbi kormánypártokhoz személyi, szervezeti vagy közéleti kapcsolatokkal kötődő civil szervezetekhez

– fogalmaztak. Majd azt állították: sokszor ezek a kedvezményezettek rövid szervezeti múltat, nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudtak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő, helyben értékes közösségi, kulturális, szociális, sport- vagy érdekképviseleti feladatokat ellátó civilekkel.

Az interaktív térképről elmondták: a vizuális segédanyag a választókerületekre lebontva mutatja, milyen helyi szervezet mikor és mennyit kapott a Városi Civil Alapból, a Falusi Civil Alapból, a Nemzeti Együttműködési Alapból, a Nemzeti Kulturális Alapból, illetve egyéb központi, egyedi civil támogatási forrásokból.

Magyar Péter a civilekhez fordult, pénzt kér vissza

Közpénzt szivattyúzó rendszer kiépítésével vádolta meg az Orbán-kormányt a miniszterelnök új videójában. Magyar Péter szerint miközben a valódi civileknek sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, mellettük létrejött az álcivilek világa.

Példaként említette a Batthyány Lajos Alapítványt, amelynél mintegy 65 milliárd forint közpénztámogatás jelent meg a vizsgált időszakban. Ők finanszírozták többek között a Megafont is

– jegyezte meg Magyar Péter.