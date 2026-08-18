Támadják Székesfehérvár polgármesterét, de Cser-Palkovics András nem hagyja elrontani az ünnepet

Az elmúlt négy-öt napban öt „különböző” irányból érte személyét vagy az önkormányzatot, esetleg a hivatali munkatársakat támadás, mindezt a város ünnepi időszakában – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere (Forrás: Facebook)

Cser-Palkovics András nem hagyja elrontani az ünnepet

Beszámolt róla, hogy többen is azzal biztatták, hogy foglalkozzon ezekkel egyesével, adjon választ a legnemtelenebb támadásokra is, akár magánvádas perekkel, hiszen annyira ordítók a hazugságok, hogy gond nélkül megnyerhetők lennének ezek a perek. A polgármester viszont másként vélekedik:

a Királyi Napok városunk egyik legfontosabb, legszebb időszaka. Nem szeretném megtenni azt a szívességet politikai ellenfeleimnek, hogy politikai mocsárrá változtathassák az egyébként emelkedett, de mégis családias időszakot.

Felidézte: volt azért jó és példamutató pillanat is a hétvégén, hiszen Borics Mihály és Varga Gábor képviselő urak együtt rótták le tiszteletüket az Osszáriumnál, aszerint a politikai kultúra szerint, ami Fehérvárhoz méltó. „Én is inkább ezt emelném ki, megköszönve képviselő urak ünnephez méltó hozzáállását” – tette hozzá.