Támadják Székesfehérvár polgármesterét, de Cser-Palkovics András nem hagyja elrontani az ünnepet

Az elmúlt négy-öt napban öt „különböző” irányból érte személyét vagy az önkormányzatot, esetleg a hivatali munkatársakat támadás, mindezt a város ünnepi időszakában – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.
Cser-Palkovics András nem hagyja elrontani az ünnepet
Beszámolt róla, hogy többen is azzal biztatták, hogy foglalkozzon ezekkel egyesével, adjon választ a legnemtelenebb támadásokra is, akár magánvádas perekkel, hiszen annyira ordítók a hazugságok, hogy gond nélkül megnyerhetők lennének ezek a perek. A polgármester viszont másként vélekedik:
a Királyi Napok városunk egyik legfontosabb, legszebb időszaka. Nem szeretném megtenni azt a szívességet politikai ellenfeleimnek, hogy politikai mocsárrá változtathassák az egyébként emelkedett, de mégis családias időszakot.
Felidézte: volt azért jó és példamutató pillanat is a hétvégén, hiszen Borics Mihály és Varga Gábor képviselő urak együtt rótták le tiszteletüket az Osszáriumnál, aszerint a politikai kultúra szerint, ami Fehérvárhoz méltó. „Én is inkább ezt emelném ki, megköszönve képviselő urak ünnephez méltó hozzáállását” – tette hozzá.
A megfelelő időben és formában minden vádra, hazugságra vagy inkompetencia miatti tévedésre válasszal fogok, fogunk szolgálni
– hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette: bízik az emberek többségének józanságában, és abban, hogy megismerték az elmúlt években. Tudják, hogy igyekszik lelkiismeretesen, becsülettel, teljes szívvel és lélekkel szolgálni a várost.
„Azt kívánom tehát minden fehérvári polgártársamnak és vendégünknek, hogy élvezzék ezeket a napokat felhőtlenül, az új módi politikát pedig tartsuk, amennyire lehet, kívül a városfalakon” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. Majd rámutatott: az ilyenkor szokásos kötelességei mellett szerdán közgyűlés lesz fontos döntésekkel, közben pedig a sportklub, a Vidi eladásán is dolgoznak.