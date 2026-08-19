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Magyar Péter bejelentette: Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

magyar érdemrend

Magyar Péter bejelentette: Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

57 perce
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Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán. A kormányfő szerint Cserhalmi művészi pályája mellett a rendszerváltozás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe.
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magyar érdemrendaugusztus 20.színművészcserhalmi györgyMagyar Péter

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy 2026. augusztus 20-án Cserhalmi György veheti át az egyik legrangosabb magyar állami kitüntetést. Mint írta, büszke arra, hogy a rendszerváltás után első alkalommal a Kossuth-díjas színművész részesül ebben az elismerésben.

Cserhalmi
Cserhalmi György több évtizedes pályafutása során a magyar színház- és filmművészet meghatározó alakjává vált. (Forrás: Facebook)
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Cserhalmi a színpadon és a történelemben is maradandót alkotott

Cserhalmi György több évtizedes pályafutása során a magyar színház- és filmművészet meghatározó alakjává vált. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész 1989. március 15-én történelmi pillanat részese volt: a Magyar Televízió Szabadság téri épülete előtt ő olvasta fel az akkori ellenzék tizenkét pontját.

Magyar Péter bejegyzésében méltatta Cserhalmi művészi és közéleti életútját is:

Minden magyar ember nevében köszönöm Cserhalmi György színművész úrnak, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett.”

 Hozzátette: büszke arra, hogy Cserhalmi György kapja meg a rendszerváltás óta először a Magyar Érdemrend nagykeresztjét.

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