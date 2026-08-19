Magyar Péter bejelentette: Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

Cserhalmi a színpadon és a történelemben is maradandót alkotott

Cserhalmi György több évtizedes pályafutása során a magyar színház- és filmművészet meghatározó alakjává vált. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész 1989. március 15-én történelmi pillanat részese volt: a Magyar Televízió Szabadság téri épülete előtt ő olvasta fel az akkori ellenzék tizenkét pontját.

Magyar Péter bejegyzésében méltatta Cserhalmi művészi és közéleti életútját is:

Minden magyar ember nevében köszönöm Cserhalmi György színművész úrnak, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett.”

Hozzátette: büszke arra, hogy Cserhalmi György kapja meg a rendszerváltás óta először a Magyar Érdemrend nagykeresztjét.