Deutsch Tamás: Az Orbán-kormány alatt bezzeg teljes napfogyatkozás volt!

A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést a napfogyatkozás alkalmából. Deutsch Tamás szarkasztikusan megjegyzete, hogy a Fidesz-kormány idején bezzeg teljes napfogyatkozás volt.

Deutsch Tamás szarkasztikus posztban emlékeztette a kormányt, hogy a Fidesz idején teljes napfogyatkozás volt

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az európai parlamenti képviselő bejegyzésében felidézte, hogy utoljára hazánkban az első Orbán-kormány idején volt napfogyatkozás. Azonban az teljes volt, jegyezte meg szarkasztikusan a politikus.

„Az első Tisza-kormány idején viszont csak 44-82%-os. Még ezt sem tudják rendesen csinálni. Ennyi” – írta bejegyzésében Deutsch.

A politikus egyébként habár szarkasztikus volt, de nem tévedett. Hazánkban utoljára 1999. augusztus 11-én volt teljes napfogyatkozás, amely az ország elhelyezkedését figyelembe véve különösen ritka jelenség volt, és túlzás nélkül mondható, hogy az egész országot megmozgatta.

A mostani napfogyatkozás csak részleges lesz, és ahogy Deutsch is utalt rá, az ország különböző pontjain különböző mértékben takarja majd ki a napot a hold. A leginkább a soproniak örülhetnek, míg Debrecen magasságába már csak kevesebb mint a fele tűnik majd csak el a napnak.

Takács Péter fideszes képviselő is posztolt a napfogyatkozás apropóján, mint írta, „lassan ide is eljutunk majd”, hogy Magyar Péter miniszterelnöki közleményben tudatja, a Nap elsötétedése Orbán Viktor miatt várható.