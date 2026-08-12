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Deutsch Tamás: Az Orbán-kormány alatt bezzeg teljes napfogyatkozás volt!

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A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán idézte fel az 1999-es napfogyatkozást, és kicsit oda is szúrt a Tisza-kormánynak. Deutsch Tamás nem kis szarkazmussal jegyezte meg, hogy az Orbán-kormány alatt bezzeg teljes volt a napfogyatkozás, a Tisza ezt sem tudja megszervezni.
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napfogyatkozásDeutsch TamásTisza-kormány

A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést a napfogyatkozás alkalmából. Deutsch Tamás szarkasztikusan megjegyzete, hogy a Fidesz-kormány idején bezzeg teljes napfogyatkozás volt. 

Deutsch Tamás szarkasztikus posztban emlékeztette a kormányt, hogy a Fidesz idején teljes napfogyatkozás volt
Deutsch Tamás szarkasztikus posztban emlékeztette a kormányt, hogy a Fidesz idején teljes napfogyatkozás volt 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az európai parlamenti képviselő bejegyzésében felidézte, hogy utoljára hazánkban az első Orbán-kormány idején volt napfogyatkozás. Azonban az teljes volt, jegyezte meg szarkasztikusan a politikus. 

„Az első Tisza-kormány idején viszont csak 44-82%-os. Még ezt sem tudják rendesen csinálni. Ennyi” – írta bejegyzésében Deutsch. 

A politikus egyébként habár szarkasztikus volt, de nem tévedett. Hazánkban utoljára 1999. augusztus 11-én volt teljes napfogyatkozás, amely az ország elhelyezkedését figyelembe véve különösen ritka jelenség volt, és túlzás nélkül mondható, hogy az egész országot megmozgatta. 

A mostani napfogyatkozás csak részleges lesz, és ahogy Deutsch is utalt rá, az ország különböző pontjain különböző mértékben takarja majd ki a napot a hold. A leginkább a soproniak örülhetnek, míg Debrecen magasságába már csak kevesebb mint a fele tűnik majd csak el a napnak. 

Takács Péter fideszes képviselő is posztolt a napfogyatkozás apropóján, mint írta, „lassan ide is eljutunk majd”, hogy Magyar Péter miniszterelnöki közleményben tudatja, a Nap elsötétedése Orbán Viktor miatt várható. 

 

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