Szintet lép a Digitális Polgári Kör

Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő jegyzi a szervezet által közölt felhívást. A Digitális Polgári Kör akadémia programjára való jelentkezéshez önéletrajzot és egy motivációs levelet is várnak – írja az Index.

A Digitális Polgári Kör akadémiát indít

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A felhívás szerint egy 160 órás programról van szó, ami térítésmentes és az elméleti és a gyakorlati oktatás is a részét képezi. A cél, hogy ötletekből valódi kezdeményezéseket, a kezdeményezésekből pedig erős közösségeket építsenek. A jelentkezéshez egy fényképes önéletrajz, valamint egy motivációs levél is szükséges. A pályázatok értékelésénél pedig a kiválasztott jelentkezőket egy szóbeli beszélgetésre is meghívják.

Orbán Viktor még a 2025-ös tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök megalapítását, amelynek célja az volt, hogy a jobboldali és konzervatív közösség is megvesse a lábát a digitális térben.

A kampány alatt a résztvevők számának növekedését Orbán Viktor is méltatta, azonban az egy nyitott kérdés volt, hogy milyen formában működik majd a választások után. Habár az akadémia indulása már biztos, további részleteket egyelőre nem lehet tudni a programról.