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DPK

Szintet lép a Digitális Polgári Kör

27 perce
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Az Orbán Viktor által életre hívott kezdeményezés egy új fejezetéhez érkezett. A Digitális Polgári Kör akadémiát indít, aminek keretében egy 160 órás térítésmentes programot hirdetett, ami elméleti és gyakorlati tudást is biztosít.
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DPKjobboldalakadémia

Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő jegyzi a szervezet által közölt felhívást. A Digitális Polgári Kör akadémia programjára való jelentkezéshez önéletrajzot és egy motivációs levelet is várnak – írja az Index

A Digitális Polgári Kör akadémiát indít
A Digitális Polgári Kör akadémiát indít 
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A felhívás szerint egy 160 órás programról van szó, ami térítésmentes és az elméleti és a gyakorlati oktatás is a részét képezi. A cél, hogy ötletekből valódi kezdeményezéseket, a kezdeményezésekből pedig erős közösségeket építsenek. A jelentkezéshez egy fényképes önéletrajz, valamint egy motivációs levél is szükséges. A pályázatok értékelésénél pedig a kiválasztott jelentkezőket egy szóbeli beszélgetésre is meghívják. 

Orbán Viktor még a 2025-ös tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök megalapítását, amelynek célja az volt, hogy a jobboldali és konzervatív közösség is megvesse a lábát a digitális térben. 

A kampány alatt a résztvevők számának növekedését Orbán Viktor is méltatta, azonban az egy nyitott kérdés volt, hogy milyen formában működik majd a választások után. Habár az akadémia indulása már biztos, további részleteket egyelőre nem lehet tudni a programról. 

 

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