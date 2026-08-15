Deutsch Tamás is elmondta véleményt a Diszkó térről

A reggeli, hagyományos zászlófelvonást és tisztavatást is megtartják, lesz légiparádé is, este viszont ugyanitt bulit tartanak. A Kossuth tér ideiglenesen a Diszkó tér nevet kapja.

A héten ismertette a kormány az augusztus 20-i ünnepségsorozat programjait, amelyből kiderült: idén a tradíció és a kortárs ünneplés összeér a Kossuth téren. Deutsch Tamás Facebook-posztban reagált a Kossuth téri diszkóra Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A bejelentés után kommentháború tört ki a 444 közösségi oldalán is, a balliberális portál olvasói közül sokan felháborodtak a Kossuth téri buli miatt.