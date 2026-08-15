Deutsch Tamás is elmondta véleményt a Diszkó térről

„Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, Szent István előtt tisztelegve a Tisza-kormány hiánypótló módon egész napos diszkót szervez a Kossuth térre, a kiemelt nemzeti emlékhelyre. Ez az újabb ízléstelenség végülis nem olyan meglepő, ha már Magyar Péterék Nagycirkuszt csináltak a Parlamentből” – írta Facebook-oldalán Deutsch Tamás. A héten ismertette a kormány az augusztus 20-i ünnepségsorozat programjait, amelyből kiderült: idén a tradíció és a kortárs ünneplés összeér a Kossuth téren.
A reggeli, hagyományos zászlófelvonást és tisztavatást is megtartják, lesz légiparádé is, este viszont ugyanitt bulit tartanak. A Kossuth tér ideiglenesen a Diszkó tér nevet kapja.
A bejelentés után kommentháború tört ki a 444 közösségi oldalán is, a balliberális portál olvasói közül sokan felháborodtak a Kossuth téri buli miatt.
Deutsch Tamás Facebook-posztban reagált a Kossuth téri diszkóra. A Fidesz EP-képviselője bejegyzésében azt írta:
„Ha ne adj isten Radnai Márk inkluzív társadalmi párbeszédet hirdetne további efféle marhaságokról, arra az esetre a következő gondolatébresztő, progresszív javaslataim vannak:
- Október 6-án egész napos rave party a Batthyány-örökmécsesnél.
- Október 23-án, vagy ízlésük szerint november 4-én lakodalmas rock fesztivál az Új Köztemető 300-as és 301-es parcellájánál.
- És végül, de nem utolsó sorban Halottak napja alkalmából ingyenes dark techno party a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben”
– írta a politikus, hozzátéve:
Egy szó, mint száz: árad az orbitális tiszás ízléstelenség és blődség.
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