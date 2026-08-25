Várólisták és betegellátás: nagy változások jönnek az egészségügyben

Elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg – jelentette be közösségi oldalán Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter bejegyzéséből kiderül: a tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amire a tervek szerint ugyancsak ősszel kerülhet sor. Szeptemberre tervezi a minisztérium az OMSZ minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is.

Komoly változásokat jelentett be az egészségügyért felelős miniszter (Forrás: Facebook)

A miniszter jelezte, hogy 2027 elején önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Ezzel párhuzamosan új intézményirányítási és úgynevezett clinical governance rendszer kialakításán is dolgoznak. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van, ennek során egyebek mellett

a vezénylésre,

a munka- és pihenőidőre, valamint

az ügyeletre

vonatkozó szabályokat vizsgálják felül.

A miniszter azt is közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását. A kórházi hűtési programot többéves rekonstrukcióként kívánják folytatni, az alapellátási krónikusbetegség-menedzsment programot pedig úgy alakítják át, hogy hosszú távon fenntartható legyen.

Hogy használják fel az egészségügyre ígért többletforrásokat?

Hegedűs Zsolt szerint a 2027-es költségvetés előkészítése során az egészségügynek ígért többletforrásokat egy többéves átalakítás pénzügyi alapjaként tervezik felhasználni, a többletforrásoktól pedig egyebek mellett jobb hozzáférést, korszerűbb alapellátást, jobb munkakörülményeket és betegellátást várnak.

Az egészségügynek ígért többletforrás nem egyszeri pénzosztást jelent számunkra, hanem egy többéves átalakítás pénzügyi alapját

– írta a miniszter.

Kiemelte, nem szeretnék „több pénzből ugyanazt a rendszert működtetni”, a többletforrásnak mérhetően jobb hozzáférést, jobb munkakörülményeket, korszerűbb alapellátást és jobb betegellátást kell eredményeznie.