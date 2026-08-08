A magyarok 84 százaléka csökkentette önként az energiafelhasználását

Példa nélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84 százaléka csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez.

Az energiamegtakarítást méltatta Kapitány Istvány (Fotó: Mediaworks)

Energia: több mint 500 megawattot sikerült megspórolni

Kapitány István közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében közölte: ezer magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen

több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban.

A tudatos energiahasználattal a környezetet lehet óvni, felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni – fogalmazott Kapitány István.

Változások jönnek a turizmusban

Kapitány István a közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel. A héten a magyar turizmus meghatározó szakmai szervezeteivel egyeztettek: a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével, a VIMOSZ-szal, a MaReSz-szel, a Magyar Utazási Irodák Szövetségével és a Magyar Beutaztatók Szövetségével. A találkozón a Gazdasági és Energetikai Minisztérium mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség is részt vett.

A turizmus mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő

– hangsúlyozta. Majd arról írt, hogy a céljuk világos: rendszeres, kiszámítható és érdemi szakmai párbeszédet szeretnének kialakítani, amelyben a turizmus szereplőinek tapasztalata és tudása közvetlenül megjelenhet a döntések előkészítésében.