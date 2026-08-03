Takarékossági intézkedéseket vezettek be a Sándor-palotában

Az energiatakarékosság jegyében új intézkedéseket vezettek be a Sándor-palotában – erről Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök számolt be Facebook-oldalán.
Bejegyzése szerint a történelmi épület esetében az energia- és vízfelhasználás mérséklése mellett kiemelt szempont, hogy a műemléki környezet és az ott található műtárgyak állapota ne sérüljön.
A közlés szerint ennek érdekében több intézkedést vezetnek be, köztük:
- a párásító és légbefúvó berendezések leállítását délután 17 óra és reggel 7 óra között,
- a beállított hőmérséklet emelését,
- a zsalugáterek zárását,
- az esti épületvilágítás kikapcsolását,
- valamint – ahol lehetséges – a home office alkalmazását és a Díszőrség tevékenységének szüneteltetését.
Forsthoffer Ágnes szerint ezek az intézkedések jelentős energia- és vízmegtakarítást eredményezhetnek.
Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a takarékosság nemcsak az intézmények, hanem a lakosság számára is fontos feladat. Arra kérte az embereket, hogy saját otthonukban és munkahelyükön is gondolják át, milyen lépésekkel csökkenthetik energia- és vízfelhasználásukat.