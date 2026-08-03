Bóka János: Az energiaválság felelősségét nem lehet áthárítani másra

Magyar Péter a mai egyeztetésen semmilyen, a válság kezelésére vonatkozó stratégiát nem mutatott be. Valós kormányzati tevékenység helyett továbbra is csak a színház zajlik – jelentette ki Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában összegezte a tapasztalatait a délelőtti energiaválsággal kapcsolatos egyeztetés után. Politikus szerint a hosszúra nyúlt egyeztetésen ismét csak Magyar Péter kommunikációs gyakorlatainak lehettek szemtanúi.

Az energiaválságot nem az emberek fogják megoldani a kormány helyett Fotó: MEDIAWORKS

A megbeszélésen Magyar Péter döntést nem mutatott be, intézkedést nem jelentett be, a válság kezelésére vonatkozó stratégiát nem vázolt fel

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd rámutatott: az, hogy a magyar energiahálózat még ilyen rendkívüli körülmények között is működőképes, az egyrészt az elmúlt 16 év fejlesztéseinek, másrészt a magyar emberek és cégek áldozatvállalásának köszönhető. A magyar emberekről és cégekről csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni, ez azonban nem feledteti azt a tényt, hogy az ország energiabiztonságának garantálása a kormány kizárólagos feladata és felelőssége – tette hozzá.

Ezt a felelősséget nem lehet áthárítani másra, az energiaválság megoldását nem lehet a magyar emberektől várni

– hangsúlyozta Bóka János. Jelezte: a kormánynak minden eszköz rendelkezésére állt arra, hogy ezt a válságot elkerülje, és minden eszköz rendelkezésére áll arra, hogy ezt a válságot menedzselje, ahogyan az előző kormányoknak is rendelkezésére álltak ezek az eszközök, és az előző kormányoknak az elmúlt 16 évben hasonló válságok kialakulását sikerült megelőzniük – szögezte le.

– A magyar kormánytól azt várjuk, hogy vállalja a kormányzás felelősségét, vállalja Magyarország és a magyar emberek energiabiztonságának garantálását, és hozza meg azokat az intézkedéseket, amik a válság kezeléséhez szükségesek, ha már a válság megelőzéséhez szükséges intézkedéseket elmulasztotta – jelentette ki a frakcióvezető.