Energiaválság: Magyar Péter biztató hírt közölt, nem csökkent tovább a Duna vízszintje

Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter az energiaválság kapcsán azt írta, a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, mindenki a működés fenntartásán dolgozik.

A kialakult energiaválság miatt a Sándor-palotában Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti pártok frakcióvezetői egyeztetett (Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfőn Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök kezdeményezésére a Sándor-palotában egyeztettek a parlamenti pártok frakcióvezetői, valamint a kormány képviseletében Magyar Péter miniszterelnök a kialakult energiaválságról.

A találkozó után Forsthoffer Ágnes és a kormányfő sajtótájékoztatót tartottak, amelyen beszámoltak az egyeztetés eredményeiről, valamint a magyar villamosenergia-termelés jelenlegi helyzetéről. Az eseményről készült tudósításunkat ezen cikkben olvashatja el.