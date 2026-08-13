Komoly béremelést várnak a rendőrök, többjüknek hó végén már párizsira sem telik

Mint arról az Origo beszámolt, aggódnak a rendvédelmi dolgozók: Pósfai Gábor belügyminiszter még mindig nem tud semmi konkrétumot a beígért béremelésről, de a fegyverpénz kivezetését belebegtette. Pósfai sem százalékot, sem összeget, sem időpontot nem mondott. Mindössze annyit közölt, hogy augusztus végéig teszi le javaslatait a kormány asztalára, és azt is hangsúlyozta: a végső döntés nem rajta múlik, hiszen a minisztériumok egymással versenyeznek a költségvetési forrásokért. A belügyminiszter úgy fogalmazott: „Nem olyan egyszeri juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz: a teljes bértáblát szeretnénk átalakítani.” A fegyverpénz egyébként a hivatásos dolgozók 6 havi illetményének felel meg, így annak mértéke személyenként változó.

Eltörlik a rendőrök fegyverpénzét? Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára az Origo megkeresésére elmondta: fontos tisztázni, hogy a fegyverpénzt nem lehet kivezetni, hiszen voltaképpen be sem vezették. A szervezet már az elmúlt 10 évben el szerette volna érni, hogy a juttatást foglalják törvénybe, és rendszeresen folyósítsák. A korábbi tárgyalásokon felmerült, hogy 3 évente jár majd az állománynak, végül 2022-ben és 2026-ban fizették ki.

– A pénzt tulajdonképpen spontán adták a hivatásos állománynak, de semmilyen jogszabály nem rendelkezett róla – mondta a főtitkár, és hozzátette: most kezdődött tárgyalássorozat a szakszervezet és a szaktárca között, de egyelőre kérdés, hogy mit ajánl a kormányzat.

– Szeretnénk elérni, hogy a rendőri pálya tisztességes díjazással honorált hivatás legyen. Ennek a része egy komoly alapbér, mellette pedig egyéb juttatások. A mondás szerint duplán ad, aki gyorsan ad. Arra törekszünk, hogy a kormány mihamarabb döntse el, mennyi pénzt szán a rendőrségre és a dolgozóira. Ígéretek ugyan elhangzottak, de kézzelfogható döntés még nem született – fogalmazott Pongó, aki szerint egy biztos: az állomány hangulata „forró”.

– Rengetegen várják a komoly béremelést. Ha ez nem történik meg, nagy lesz a csalódottság, ami további leszerelésekhez vezethet. Volt olyan év, amikor 2000 rendőr hagyta ott a pályát, de átlagosan évente 1000 egyenruhás néz más hivatás után – szögezte le a főtitkár.