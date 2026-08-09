Búcsú a fegyverpénztől? – Átalakíthatják a rendvédelmi dolgozók bértábláját

Aggódnak a rendvédelmi dolgozók: Pósfai Gábor belügyminiszter még mindig nem tud semmi konkrétumot a beígért béremelésről, de a fegyverpénz kivezetését belebegtette – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző felhívta a figyelmet a tárcavezetőnek a Magyar Hangnak adott interjújára, amelyben elismerte: hogy a rendvédelemben jelenleg a béremelés az egyik legsúlyosabb igény, konkrét vállalást azonban nem tett.

Rámutatott: sem százalékot, sem összeget, sem időpontot nem mondott. Mindössze annyit közölt, hogy augusztus végéig teszi le javaslatait a kormány asztalára, és azt is hangsúlyozta: a végső döntés nem rajta múlik, hiszen a minisztériumok egymással versenyeznek a költségvetési forrásokért. Deák Dániel szerint egy mondata azonban különösen érdekes volt:

Nem olyan egyszeri juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz: a teljes bértáblát szeretnénk átalakítani.”

Erre reagált közösségi oldalán Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, aki szerint a nyilatkozat arra utal, hogy a Tisza-kormány megszüntetheti a rendvédelmi dolgozóknak járó fegyverpénzt. És igen, a nyilatkozatából azonban valóban az rajzolódik ki, hogy a négyévente járó, hathavi illetménynek megfelelő egyszeri juttatás helyett egy új bérrendszert képzelnek el.

Mi az a fegyverpénz? A fegyverpénz a rendőröknek, katonáknak és más fegyveres, illetve rendvédelmi szervek hivatásos állományának járó egyszeri, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás. A kormány ezt a szolgálattal járó kockázatok és többletkötelezettségek elismeréseként vezette be. Idén februárban fizették ki legutóbb, a januári illetménnyel együtt; a kormány közlése szerint közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt részesült benne.

Az elemző szerint ha a fegyverpénzt kivezetik, akkor önmagában már azzal komoly költségvetési forrás szabadul fel. Közben a belügyminiszter egyelőre semmilyen konkrét pluszforrást nem nevezett meg a béremelésre.

Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy a kormány béremelésként kommunikál majd egy olyan átalakítást, amelynek jelentős részét valójában a fegyverpénz megszüntetéséből finanszírozza

– emelte ki, majd rámutatott: havi szinten valóban több pénzt kaphatnak a rendvédelmi dolgozók, de közben elveszíthetnek egy négyévente hathavi fizetésnek megfelelő juttatást.