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fegyverpénz

Búcsú a fegyverpénztől? – Átalakíthatják a rendvédelmi dolgozók bértábláját

5 órája
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Új bérrendszer kialakítását helyezte kilátásba a belügyminiszter, miközben továbbra sem közölt konkrétumokat a rendvédelmi dolgozók béremeléséről. Deák Dániel politikai elemző felhívta a figyelmet arra, a fegyverpénz sorsa is kérdésessé válhat, hiszen elképzelhető, hogy a hathavi illetménynek megfelelő egyszeri juttatás helyett a teljes bértáblát alakítanák át.
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fegyverpénzTisza-kormányrendőrség

Aggódnak a rendvédelmi dolgozók: Pósfai Gábor belügyminiszter még mindig nem tud semmi konkrétumot a beígért béremelésről, de a fegyverpénz kivezetését belebegtette – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző felhívta a figyelmet a tárcavezetőnek a Magyar Hangnak adott interjújára, amelyben elismerte: hogy a rendvédelemben jelenleg a béremelés az egyik legsúlyosabb igény, konkrét vállalást azonban nem tett. 

Rámutatott: sem százalékot, sem összeget, sem időpontot nem mondott. Mindössze annyit közölt, hogy augusztus végéig teszi le javaslatait a kormány asztalára, és azt is hangsúlyozta: a végső döntés nem rajta múlik, hiszen a minisztériumok egymással versenyeznek a költségvetési forrásokért. Deák Dániel szerint egy mondata azonban különösen érdekes volt: 

Nem olyan egyszeri juttatást tervezünk, mint a fegyverpénz: a teljes bértáblát szeretnénk átalakítani.”

Erre reagált közösségi oldalán Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, aki szerint a nyilatkozat arra utal, hogy a Tisza-kormány megszüntetheti a rendvédelmi dolgozóknak járó fegyverpénzt. És igen, a nyilatkozatából azonban valóban az rajzolódik ki, hogy a négyévente járó, hathavi illetménynek megfelelő egyszeri juttatás helyett egy új bérrendszert képzelnek el.

Mi az a fegyverpénz?

A fegyverpénz a rendőröknek, katonáknak és más fegyveres, illetve rendvédelmi szervek hivatásos állományának járó egyszeri, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás. A kormány ezt a szolgálattal járó kockázatok és többletkötelezettségek elismeréseként vezette be. Idén februárban fizették ki legutóbb, a januári illetménnyel együtt; a kormány közlése szerint közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt részesült benne.

Az elemző szerint ha a fegyverpénzt kivezetik, akkor önmagában már azzal komoly költségvetési forrás szabadul fel. Közben a belügyminiszter egyelőre semmilyen konkrét pluszforrást nem nevezett meg a béremelésre.

Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy a kormány béremelésként kommunikál majd egy olyan átalakítást, amelynek jelentős részét valójában a fegyverpénz megszüntetéséből finanszírozza

– emelte ki, majd rámutatott: havi szinten valóban több pénzt kaphatnak a rendvédelmi dolgozók, de közben elveszíthetnek egy négyévente hathavi fizetésnek megfelelő juttatást.

„Ezért önmagában a béremelés szó még nagyon keveset mond. A valódi kérdés az lesz, hogy a teljes négyéves ciklust nézve mennyivel nő vagy csökken egy rendőr, tűzoltó vagy más rendvédelmi dolgozó összes jövedelme. Amíg erről nincsenek konkrét számok, addig nem tudjuk, valódi béremelés készül-e, vagy egyszerűen a fegyverpénzt osztják majd szét havi részletekben, és ezt nevezik bérreformnak” – összegzett Deák Dániel.

 

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