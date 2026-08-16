Fenékküszöb épül Paksnál: tartós megoldás vagy csak ideiglenes segítség?

Már nagy erőkkel zajlik a munka Pakson, a kormány múlt hét szerdán egy fenékküszöb felépítését rendelte el, hogy biztosítsák az atomerőmű számára szükséges hűtővizet. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel, és intézkedtek két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztéséről is. – Az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést. A honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására. 24 órás munkavégzést rendeltünk el Magyar Péter – fogalmazott Magyar Péter.

A kormány múlt hét szerdán egy fenékküszöb felépítését rendelte el, hogy biztosítsák az atomerőmű számára szükséges hűtővizet (Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / Facebook)

A fenékküszöb lényege, hogy a felvízi oldalon visszatarthatja a vizet, így megemelheti a Duna vízszintjét a térségben. De mi is ez pontosan? A fenékküszöb egy, a folyó medrébe, keresztirányban épített alacsony műtárgy, amelyet úgy lehet elképzelni, mint a folyó aljába épített alacsony „lépcsőt”: amikor a víz eléri a küszöböt, annak visszatartó hatása miatt a fölötte lévő, úgynevezett felvízi oldalon magasabb vízszint alakul ki. A víz közben továbbra is átfolyik a műtárgyon, vagyis a fenékküszöb nem zárja el teljesen a folyót. Tehát a Duna alacsony vízállása esetén a műtárgy megemelné a Paksnál rendelkezésre álló vízszintet, ez pedig rövid távon segíthet biztosítani a paksi atomerőmű számára szükséges hűtővizet.

A fenékküszöb hosszú távon is megoldás lehet?

Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja az InfoRádió csütörtök reggeli adásában úgy vélekedett, a fenékküszöb ebben a helyzetben rendkívül jó megoldás, valójában tartós megoldást kínál. Szerinte a fenékküszöb a hidegvízcsatorna alatt megemeli a Duna vízszintjét, így a csatorna végén található vízkivételi műveknél helyreállhat a tervezési alap szerinti vízállás. Ez lehetővé tenné, hogy az atomerőmű hűtővíz-szivattyúi folyamatosan működjenek

Ez tartós megoldás, és akár az erőmű üzemének a végéig ott maradhat, segítheti azt, hogy az erőmű folyamatosan hozzáférjen a szükséges mennyiségű hűtővízhez

– magyarázta.