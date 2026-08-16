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Duna

Fenékküszöb épül Paksnál: tartós megoldás vagy csak ideiglenes segítség?

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A szélsőségesen alacsony dunai vízállás a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását is veszélyezteti, ezért a kormány gyors megoldást keresett a problémára. A fenékküszöb úgy segíthet, hogy megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővíz-szivattyúk működését. A szakértők között azonban megoszlanak a vélemények, hogy a beruházás hosszú távon is elegendő lesz-e.
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DunakrízishelyzetfenékküszöbaszályWWFPaks

Már nagy erőkkel zajlik a munka Pakson, a kormány múlt hét szerdán egy fenékküszöb felépítését rendelte el, hogy biztosítsák az atomerőmű számára szükséges hűtővizet. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csaknem 150 ezer köbméter követ használnak fel, és intézkedtek két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztéséről is. – Az ország legjobb mérnökei, vízügyi és energetikai szakemberei segítik a kivitelezést. A honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására. 24 órás munkavégzést rendeltünk el Magyar Péter – fogalmazott Magyar Péter.

A kormány múlt hét szerdán egy fenékküszöb felépítését rendelte el, hogy biztosítsák az atomerőmű számára szükséges hűtővizet (Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / Facebook)
A kormány múlt hét szerdán egy fenékküszöb felépítését rendelte el, hogy biztosítsák az atomerőmű számára szükséges hűtővizet (Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / Facebook)

A fenékküszöb lényege, hogy a felvízi oldalon visszatarthatja a vizet, így megemelheti a Duna vízszintjét a térségben. De mi is ez pontosan? A fenékküszöb egy, a folyó medrébe, keresztirányban épített alacsony műtárgy, amelyet úgy lehet elképzelni, mint a folyó aljába épített alacsony „lépcsőt”: amikor a víz eléri a küszöböt, annak visszatartó hatása miatt a fölötte lévő, úgynevezett felvízi oldalon magasabb vízszint alakul ki. A víz közben továbbra is átfolyik a műtárgyon, vagyis a fenékküszöb nem zárja el teljesen a folyót. Tehát a Duna alacsony vízállása esetén a műtárgy megemelné a Paksnál rendelkezésre álló vízszintet, ez pedig rövid távon segíthet biztosítani a paksi atomerőmű számára szükséges hűtővizet. 

A fenékküszöb hosszú távon is megoldás lehet?

Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja az InfoRádió csütörtök reggeli adásában úgy vélekedett, a fenékküszöb ebben a helyzetben rendkívül jó megoldás, valójában tartós megoldást kínál. Szerinte a fenékküszöb a hidegvízcsatorna alatt megemeli a Duna vízszintjét, így a csatorna végén található vízkivételi műveknél helyreállhat a tervezési alap szerinti vízállás. Ez lehetővé tenné, hogy az atomerőmű hűtővíz-szivattyúi folyamatosan működjenek 

Ez tartós megoldás, és akár az erőmű üzemének a végéig ott maradhat, segítheti azt, hogy az erőmű folyamatosan hozzáférjen a szükséges mennyiségű hűtővízhez

 – magyarázta.

Nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Felmerül ugyanakkor a kérdés: mennyire tudná megemelni a vízszintet? Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője az Infostart műsorában erről nyilatkozott, ahol kifejtette: ez az aktuális vízállástól és vízhozamtól függ, elsősorban kisvizes időszakban van jelentősége. 

Kis méretű fenékküszöb a Rábán (Fotó: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
Kis méretű fenékküszöb a Rábán (Fotó: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

A szakértő szerint a műtárgy kisvíznél 50 centiméterrel, akár egy méterrel is megemelheti a Duna vízszintjét, ami körülbelül mínusz 90 centiméteres vízállást eredményezhet, így biztosítható lehet az atomerőmű biztonságos vízellátása a hidegvíz-csatornán keresztül. Hozzátette, hogy

 árvíz idején a fenékküszöb hatása kisebb, ezért az árhullámok levonulását érdemben nem akadályozza, alacsony vízállásnál viszont a hajózás számára okozhat problémát.

Bíró Tibor  – Aszódi Attila álláspontjával szemben – úgy véli, a mostani beruházás inkább ideiglenes, illetve pontszerű, rövid távú beavatkozásnak tekinthető, ugyanakkor remélhetőleg huzamosabb ideig képes lesz ellátni a feladatát. A szakértő szerint a fenékküszöb önmagában nem jelent hosszú távú megoldást, ahhoz a folyó medrébe és természetes viszonyaiba nagyobb léptékű beavatkozásra lenne szükség. Ugyanakkor kiemelte: európai, sőt nemzetközi szinten is komoly teljesítmény, „bravúrmunka”, hogy a műtárgyat ilyen rövid idő alatt tervezik meg és építik meg.

A Duna más szakaszain romolhat a helyzet

A WWF ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, a beavatkozásnak lehetnek kedvezőtlen következményei is. Az alvízi szakaszon tovább romolhat az alacsony vízállás, ezért a fenékküszöb feletti és alatti folyószakaszokat műszaki és ökológiai szempontból is folyamatosan vizsgálni kell.

A paksi atomerőmű hűtővízellátásán segíthet a fenékküszöb, a WWF szerint azonban az alacsony vízállás és a vízhiány problémáját nem oldja meg (Fotó: Mediaworks)
A paksi atomerőmű hűtővízellátásán segíthet a fenékküszöb, a WWF szerint azonban az alacsony vízállás és a vízhiány problémáját nem oldja meg (Fotó: Mediaworks)

Arra is ügyelni kell, hogy a hordalék, a halak és más élőlények továbbra is mozoghassanak a folyóban, miközben a hajózás szempontjait sem lehet figyelmen kívül hagyni.

A WWF szerint nem biztos, hogy hosszútávon jó megoldás

Gruber Tamás szerint a jelenlegi információkból még nem lehet megmondani, hogy a fenékküszöb a jövő szélsőségesen alacsony vízállásainál is elegendő megoldást jelent-e.

A vízhiány hosszabb távú kezeléséhez az árhullámok vizének jobb megtartására, valamint az árterek, mellékágak és holtágak folyóval való újbóli összekapcsolására is szükség lehet. A WWF szerint emellett mielőbb foglalkozni kell a Duna medermélyülésének okaival is.

A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a beruházás elkészülte önmagában nem szünteti meg a vízhiányt. A következő hónapokban ezért továbbra is fontos marad a víz és az energia takarékos használata.

 

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