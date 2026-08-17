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fenékküszöb

Mi az a fenékküszöb és miért fontos?

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A Paksi Atomerőmű termelése komoly kihívások elé nézett az elmúlt hetekben. A Duna rekord alacsony vízállása miatt most is félő, hogy részben le kell állítani a termelést. Magyar Péter miniszterelnök és a kormány ezért soron kívüli intézkedésként úgy döntött egy fenékküszöb építéssel emeli meg a folyó vízszintjét. De mit is takar pontosan ez, és milyen hatásai lesznek?
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fenékküszöbMVM Paksi AtomerőműDuna

Sokan életükben először hallottak arról a vízügyi beavatkozásról, amelyet Magyar Péter nemrég bejelentett. A fenékküszöb, ha jól csinálják segíthet az atomerőmű vízellátásában aszály idején. Azonban a fizika mind két irányban működik. 

Magyar Péter fenékküszöb építését rendelte el, ami ha elkészül akár egy méterrel is megemelheti a Duna vízszintjét
Magyar Péter fenékküszöb építését rendelte el, ami ha elkészül akár egy méterrel is megemelheti a Duna vízszintjét 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Duna legnagyobb problémája jelenleg az alacsony vízállás. 

A Paksi Atomerőmű számára azonban létkérdés a termelés szempontjából, hogy elegendő vizet tudjanak kiszivattyúzni a folyóból. A rendkívüli helyzetre tekintettel a kormány úgy döntött, hogy fenékküszöböt épít. 

Ez lényegében nem más, mint egy gát a víz alatt. A szakemberek ilyenkor kiszámolják a folyó sodrása, mélysége és lejtése alapján, hogy milyen magasra építsék a gátat. A működése pedig meglepően egyszerű, hiszen az alsó, blokkolt rész felfelé kényszeríti a vizet, ami így átbukva a „küszöbön” megemelt szinten folytatja útját. 

A művelet egyúttal azt is meggátolja, hogy a folyó fenekén folyó gyorsabb vízáram mélyedéseket alakítson ki a mederben, amely később szintén vízszint csökkenést hozhatna magával. 

A precizitás azonban elképesztően fontos, hiszen a megemelt vízszint akkor is megmarad, ha a folyó árad. Épp ezért a szakembereknek pontosan ki kell számolni minden lépést, annak érdekében, hogy az  aszályos, jótékony hatást maximalizálják, párhuzamosan a lehetséges negatív mellékhatások csökkentésével. 

Magyar Péter beszámolója szerint a munkálatokat egy széles, a meder aljára lehelyezett kőzetréteggel kezdik, amire rétegenként, több tonnás, nagyméretű kövek kerülnek.

A fenékküszöb másik nagy kihívása, hogy a kialakítása közben számításba kell venni az iszapot is. Az erőmű hűtésére ugyanis szintén veszélyes lehet, ha a munkavégzés következtében eliszaposodik a víz, hiszen ilyenkor a szivattyúzás és a tisztítás is nehezebb. A mostani beavatkozás egyelőre még csak egy ideiglenes megoldás, azonban a kész verzió akár egy méterrel is megemelheti a Duna vízszintjét. 

Az eljárás megoldást nyújthat a problémára, azonban mint arra számos példa volt külföldön, ilyenkor a járulékos hatásokat is figyelembe kell venni. Ezek között pedig az élővilágra és a hajózásra gyakorolt hatás semmiképp sem elhanyagolható. 

Habár a megoldás pozitív hozadékai egyelőre meghaladják a kockázatokat, a szakemberek szerint a hosszútávú megoldáshoz komplex intézkedésekre lesz majd szükség, amelyek nem csak az energetikai, de az ökológiai, gazdasági és mezőgazdasági szempontokat is figyelembe veszik. 

 

 

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