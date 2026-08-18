Belső felmérést készít a Fidesz: a párt jövőjéről és Orbán Viktorról is megkérdezik a tagságot

Szeptemberben értékeli a Fidesz elnöksége a párt jelenleg zajló teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének eredményeit – közölte Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy valóban küldtek ki belső kérdőívet, ugyanakkor hangsúlyozta: nem egyszerű vizsgálatról, hanem a teljes pártszervezet áttekintéséről van szó, amire Lázár János Orbán Viktor pártelnöktől és az országos elnökségtől kapott mandátumot.

Havasi Bertalan szerint szeptemberben fontos döntések születhetnek a Fidesz jövőjéről (Forrás: Mediaworks)

A választási vereség mélyebb okait is feltárnák

A Magyar Nemzet birtokába jutott, több mint harminc kérdést tartalmazó kérdőív alapján a pártközpont nem csupán a tavaszi kampány technikai hibáit igyekszik feltárni.

A tagságtól arra is választ várnak, hogy a Fidesz elszakadt-e a mindennapi valóságtól és az emberek problémáitól, illetve

mennyiben járult hozzá a vereséghez a gazdasági nehézségek miatt kialakult elégedetlenség.

A kérdések között megjelenik a párt morális hitelességének esetleges meggyengülése, a közpénzekkel való felelőtlen bánásmód, valamint az is, hogy a Fidesz túlságosan negatív kampányt folytatott-e. A kitöltők arról is véleményt mondhatnak, hogy a választók hittek-e a párt üzeneteinek, illetve a Tisza Párt hatékonyabb kampánymódszerekkel vagy vonzóbb programmal tudta-e megszólítani őket.

Akár a párt teljes átalakítása is szóba kerülhet

A felmérés egyik legérdekesebb része a Fidesz jövőjével foglalkozik.

A tagságnak állást kell foglalnia arról, hogy elegendő lenne-e a jelenlegi politika folytatása a már ismert vezetőkkel, kisebb változtatásokra volna szükség, vagy teljes szervezeti átalakítást és fiatalítást kellene végrehajtani.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint ennél radikálisabb lehetőségeket is felsorolnak.

A válaszadók értékelhetik egy új, mozgalmi jellegű jobboldali közösség megszervezésének ötletét, sőt azt is, hogy szükség esetén fel kellene-e számolni a Fideszt, és új emberekkel egy új jobboldali, konzervatív pártot kellene-e alapítani.

A kérdésekből így nem egy hagyományos kampányértékelés, hanem a párt szervezeti működésétől a politikai identitásáig terjedő önvizsgálat képe rajzolódik ki.