Belső felmérést készít a Fidesz: a párt jövőjéről és Orbán Viktorról is megkérdezik a tagságot

Szeptemberben értékeli a Fidesz elnöksége a párt jelenleg zajló teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének eredményeit – közölte Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy valóban küldtek ki belső kérdőívet, ugyanakkor hangsúlyozta: nem egyszerű vizsgálatról, hanem a teljes pártszervezet áttekintéséről van szó, amire Lázár János Orbán Viktor pártelnöktől és az országos elnökségtől kapott mandátumot.
A választási vereség mélyebb okait is feltárnák
A Magyar Nemzet birtokába jutott, több mint harminc kérdést tartalmazó kérdőív alapján a pártközpont nem csupán a tavaszi kampány technikai hibáit igyekszik feltárni.
A tagságtól arra is választ várnak, hogy a Fidesz elszakadt-e a mindennapi valóságtól és az emberek problémáitól, illetve
mennyiben járult hozzá a vereséghez a gazdasági nehézségek miatt kialakult elégedetlenség.
A kérdések között megjelenik a párt morális hitelességének esetleges meggyengülése, a közpénzekkel való felelőtlen bánásmód, valamint az is, hogy a Fidesz túlságosan negatív kampányt folytatott-e. A kitöltők arról is véleményt mondhatnak, hogy a választók hittek-e a párt üzeneteinek, illetve a Tisza Párt hatékonyabb kampánymódszerekkel vagy vonzóbb programmal tudta-e megszólítani őket.
Akár a párt teljes átalakítása is szóba kerülhet
A felmérés egyik legérdekesebb része a Fidesz jövőjével foglalkozik.
A tagságnak állást kell foglalnia arról, hogy elegendő lenne-e a jelenlegi politika folytatása a már ismert vezetőkkel, kisebb változtatásokra volna szükség, vagy teljes szervezeti átalakítást és fiatalítást kellene végrehajtani.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint ennél radikálisabb lehetőségeket is felsorolnak.
A válaszadók értékelhetik egy új, mozgalmi jellegű jobboldali közösség megszervezésének ötletét, sőt azt is, hogy szükség esetén fel kellene-e számolni a Fideszt, és új emberekkel egy új jobboldali, konzervatív pártot kellene-e alapítani.
A kérdésekből így nem egy hagyományos kampányértékelés, hanem a párt szervezeti működésétől a politikai identitásáig terjedő önvizsgálat képe rajzolódik ki.
Orbán Viktor és a Fidesz vezetői is osztályzatot kapnak
Külön kérdéscsoport foglalkozik a Fidesz kommunikációjával. A tagság arról mondhat véleményt, hogy szükség van-e közvetlenebb, modernebb és pozitívabb hangvételre, illetve hogy mennyire eredményes a párton belüli tájékoztatás és kapcsolattartás.
A felmérés azt is vizsgálja, honnan tájékozódnak a párt tagjai. A felsorolt lehetőségek között Orbán Viktor és a Fidesz Facebook-oldala, a politikusok közösségi felületei, a belső kommunikációs csatornák, podcastek, rádiók, híradók és hírportálok is szerepelnek.
A kitöltőknek egytől ötig terjedő skálán kell értékelniük több meghatározó fideszes politikus alkalmasságát. Mások mellett
- Orbán Viktor,
- Lázár János,
- Szijjártó Péter,
- Gulyás Gergely,
- Navracsics Tibor
teljesítményéről is véleményt mondhatnak.
A kérdőív arra is kitér, hogy a pártnak minden körülmények között ki kell-e állnia vezetői és tisztségviselői mellett.
A tagság emellett közvetlenül is üzenhet Orbán Viktornak: a dokumentum végén egy külön szöveges mezőben írhatják le, mit mondanának a Fidesz elnökének.
Stratégia Magyar Péterrel szemben
A kérdések között a Tisza Párttal szembeni politikai stratégia is hangsúlyosan szerepel. A tagságnak értékelnie kell azt az állítást, hogy Magyar Péter és pártja önkényuralmi rendszert épít-e, valamint azt is, hogy a Fidesznek hagyományos ellenzéki politizálás helyett ellenállási politikát kellene-e folytatnia.
A válaszokat így már az őszi politikai időszak stratégiájának kialakításakor is felhasználhatják.
Havasi Bertalan szerint az állapotfelmérés célja, hogy egy „letisztult, egységes, határozott és következetes” Fidesz forduljon rá az őszre, amely markáns ellenzéki politikával küzd a Magyar Péter-i önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon.
Lázár János a vidéki szervezeteket is felméri
A kérdőíves adatgyűjtéssel párhuzamosan Lázár János országjárás keretében tekinti át a Fidesz vidéki szervezeteinek helyzetét. Feladata kiterjed a párt teljes országos infrastruktúrájára, az irodák működésére, a tagság állapotára, valamint annak felmérésére is, hogy a következő időszakban helyben kikre számíthat a Fidesz.
Az áttekintés során az is felmerülhet, hogy egyes településeken nincs szükség a pártirodák korábbi formában történő fenntartására. Lázár Jánosnak szeptemberre kell elkészítenie részletes jelentését. Havasi Bertalan közölte:
az elnökség szeptemberben meghallgatja és értékeli a beszámolót, majd meghozza a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket.
A felmérés belső használatra készül, ezért sem a kérdőívet, sem eredményeit nem tervezik nyilvánosságra hozni. A kommunikációs igazgató azt is elárulta, hogy ő is kitöltötte a kérdőívet.