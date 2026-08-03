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Fidesz-frakció

Bóka János bejelentette a Fidesz-frakció két új képviselőjét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Két új országgyűlési képviselő csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz. Bóka János szerint az új tagok szakmai felkészültségükkel és tapasztalatukkal fontos szerepet tölthetnek be a közös parlamenti munkában.
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Fidesz-frakcióHortay OlivérPalóc André

A Fidesz-frakció két új országgyűlési képviselővel bővül – jelentette be Bóka János, országgyűlési képviselő hétfőn közzétett Facebook-videójában.

Bóka János bejelentette: két új képviselő csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz
Bóka János bejelentette: két új képviselő csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz
Fotó: Facebook/Bóka János

A frakcióvezető közölte, hogy Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához. Indoklása szerint Magyarország nehéz időszak előtt áll, ezért olyan képviselőkre van szükség az Országgyűlésben, akik jártasak az energia- és gazdaságpolitika területén.

Bóka János úgy fogalmazott, hogy az új képviselők értik a szakmájukat, jól kommunikálnak, fiatalok és dinamikusak. Hozzátette: meggyőződése szerint munkájukkal és szerepvállalásukkal meg fogják mutatni politikai közösségük erejét, és nagy várakozással tekint az előttük álló közös parlamenti munkára.

A Bóka János egyúttal köszönetet mondott Szijjártó Péternek és Budai Gyulának az elmúlt években Magyarországért és a politikai közösségért végzett munkájukért.

 

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