Bóka János bejelentette a Fidesz-frakció két új képviselőjét

A Fidesz-frakció két új országgyűlési képviselővel bővül – jelentette be Bóka János, országgyűlési képviselő hétfőn közzétett Facebook-videójában.

Bóka János bejelentette: két új képviselő csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz

Fotó: Facebook/Bóka János

A frakcióvezető közölte, hogy Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához. Indoklása szerint Magyarország nehéz időszak előtt áll, ezért olyan képviselőkre van szükség az Országgyűlésben, akik jártasak az energia- és gazdaságpolitika területén.

Bóka János úgy fogalmazott, hogy az új képviselők értik a szakmájukat, jól kommunikálnak, fiatalok és dinamikusak. Hozzátette: meggyőződése szerint munkájukkal és szerepvállalásukkal meg fogják mutatni politikai közösségük erejét, és nagy várakozással tekint az előttük álló közös parlamenti munkára.

A Bóka János egyúttal köszönetet mondott Szijjártó Péternek és Budai Gyulának az elmúlt években Magyarországért és a politikai közösségért végzett munkájukért.