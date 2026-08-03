Forsthoffer Ágnes kemény kritikára számíthat a Fidesztől

Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A Fidesz szerint ugyanakkor Sulyok Tamás eltávolítása illegitim volt, így Forsthoffer Ágnes nem más, mint egy „illegális lakásfoglaló” a Sándor-palotában.

A Fidesz ma személyesen is jelzi aggályait Forsthoffer Ágnesnek

Fotó: Forsthoffer Ágnes Facebook-oldala

A Fidesz országos elnöksége által megfogalmazott körlevélben öt pontban foglalták össze, mi a párt álláspontja az energiaellátás helyzetéről, az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló házelnök megbízatásáról, a Forsthoffer Ágnes által hétfőre, a Sándor-palotába összehívott egyeztetésről, valamint a Fidesz és a kormány politikai és szakmai viszonyáról.

A levél létezését Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette, azonban jelezte, hogy ez egy belső felhasználásra szánt levél volt.

Havasi ugyanakkor jelezte, hogy Bóka János frakcióvezető hétfőn maga fogja közölni a párt álláspontját Forsthoffer Ágnessel. A párt egyébként a levélben jelezte, hogy a helyzet egyértelmű, hiszen Sulyok Tamás eltávolítása illegitim volt, ennek megfelelően azonban bárki, aki a tisztséget betölti ezután illegitimen teszi ezt, ez pedig az Országgyűlés elnökére is érvényes.

A körlevél szerint „a Fidesz a kormánnyal való politikai és szakmai érintkezés egyetlen legitim helyszínének és formájának a parlamenti kereteket, leginkább a szakpolitikai parlamenti bizottságokat tekinti.” Azt írták: a Fidesz készen áll arra, hogy a parlamenti bizottságokban minden szükséges szakmai tudást és tapasztalatot a kormány rendelkezésére bocsásson, amire a kabinetnek „úgy tűnik, igencsak szüksége is lesz”.

A Fidesz egyúttal jelezte, hogy a kialakult energiaválság megoldásához szükséges minden eszköz a kormány rendelkezésére áll, ennek megfelelően pedig várják megoldási javaslataikat, amelyeket „szakmai konstruktivitással” fogadnak.

A levélben arról is írnak, hogy a három hónapja tejhatalmat élvező kormány, nem készült fel a vészhelyzetre és nem képes garantálni az ország energiaellátását és energiabiztonságát.