Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről – élő közvetítés az Origón

Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes kemény kritikára számíthat a Fidesztől

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Fidesz illegitimnek, a Sándor-palota illegális lakásfoglalójának tekinti Forsthoffer Ágnes köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnököt, és ezt Bóka János frakcióvezető közölni fogja vele a hétfői, Sándor-palotába összehívott találkozón - áll a Fidesz elnökségének vasárnap este elküldött, és az MTI birtokába került belső körlevelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Forsthoffer ÁgnesFideszOrszággyűlés

Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A Fidesz szerint ugyanakkor Sulyok Tamás eltávolítása illegitim volt, így Forsthoffer Ágnes nem más, mint egy „illegális lakásfoglaló” a Sándor-palotában. 

A Fidesz ma személyesen is jelzi aggályait Forsthoffer Ágnesnek
A Fidesz ma személyesen is jelzi aggályait Forsthoffer Ágnesnek 
Fotó: Forsthoffer Ágnes Facebook-oldala

A Fidesz országos elnöksége által megfogalmazott körlevélben öt pontban foglalták össze, mi a párt álláspontja az energiaellátás helyzetéről, az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló házelnök megbízatásáról, a Forsthoffer Ágnes által hétfőre, a Sándor-palotába összehívott egyeztetésről, valamint a Fidesz és a kormány politikai és szakmai viszonyáról. 

A levél létezését Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette, azonban jelezte, hogy ez egy belső felhasználásra szánt levél volt. 

Havasi ugyanakkor jelezte, hogy Bóka János frakcióvezető hétfőn maga fogja közölni a párt álláspontját Forsthoffer Ágnessel. A párt egyébként a levélben jelezte, hogy a helyzet egyértelmű, hiszen Sulyok Tamás eltávolítása illegitim volt, ennek megfelelően azonban bárki, aki a tisztséget betölti ezután illegitimen teszi ezt, ez pedig az Országgyűlés elnökére is érvényes. 

A körlevél szerint „a Fidesz a kormánnyal való politikai és szakmai érintkezés egyetlen legitim helyszínének és formájának a parlamenti kereteket, leginkább a szakpolitikai parlamenti bizottságokat tekinti.” Azt írták: a Fidesz készen áll arra, hogy a parlamenti bizottságokban minden szükséges szakmai tudást és tapasztalatot a kormány rendelkezésére bocsásson, amire a kabinetnek „úgy tűnik, igencsak szüksége is lesz”.

A Fidesz egyúttal jelezte, hogy a kialakult energiaválság megoldásához szükséges minden eszköz a kormány rendelkezésére áll, ennek megfelelően pedig várják megoldási javaslataikat, amelyeket „szakmai konstruktivitással” fogadnak.

A levélben arról is írnak, hogy a három hónapja tejhatalmat élvező kormány, nem készült fel a vészhelyzetre és nem képes garantálni az ország energiaellátását és energiabiztonságát. 

Egyúttal jelezték, hogy a kormányoldalt óriási erőket mozgósítanak „önkényuralmi rendszerük kiépítésére, az alkotmánybírók és a köztársasági elnök törvénytelen elmozdítására, a Fidesz szervereinek, tagnyilvántartásának, bizalmas iratainak elkobzására, az ország legkiválóbb terrorelhárító tábornokának alaptalan meggyanúsítására és a liberálisok keresztény-nemzeti kultúrpolitikusokkal szembeni bosszújára, amit NKA-ügy néven ismer a közvélemény”.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!