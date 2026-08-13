Nem tesz eleget a felszólításnak, és nem adja vissza a mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a frakcióból a Fidesz-KDNP újbudai képviselőcsoportja. A politikus az MTI megkeresésére közölte, hogy függetlenként folytatja munkáját.

Nem adja vissza mandátumát a Fidesz-KDNP-frakcióból kizárt újbudai képviselő

Nem adja vissza mandátumát a Fidesz-KDNP-frakcióból kizárt újbudai képviselő

Mint arról korábban beszámoltunk, a Fidesz-KDNP XI. kerületi frakciója kizárta soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt, és mandátuma visszaadására szólította fel. A döntés oka, hogy a Miniszterelnökség feljelentést tett a Király Nórához köthető civil szervezetek gazdasági ügyei miatt, amelyekben Balogh Péter neve, valamint hozzátartozójának érintettsége is felmerült A képviselőcsoport szerint az ügy olyan politikai kockázatot jelent, amely veszélyezteti a közösség hitelességét.

Balogh Péter az MTI-vel azt közölte, hogy nem fog engedni a politikai nyomásnak, tiszta a lelkiismerete, és semmilyen olyan tényről nincs tudomása, amely miatt indokoltnak tartaná mandátuma visszaadását. A képviselő kiemelte, hogy a kizárás tényét is nehezen tudja értelmezni, miután már a döntés előtt jelezte a frakciónak, az elnökségnek és a polgármesternek is kilépési szándékát.

Balogh Péter belső leszámolásként és pozícióátrendezésként értékelte a történteket, szerinte helyét másnak akarják átadni a frakcióban.

Hozzátette: az említett feljelentés tartalmát nem ismeri, az ügyben eddig semmilyen hatóság nem kereste meg, és a nyilvánosan elhangzott állítások alapján olyan konkrét tényt sem hallott, amelyből bűncselekmény elkövetésére lehetne következtetni. Ezért különösen visszásnak tartja, hogy esetében kész tényként beszélnek vádakról és felelősségről.