Medián: A Fidesztől vinne el szavazókat egy új jobbközép párt

Amennyiben új pártot alapítanának a Fidesz polgári irányvonalat képviselő politikusai, azonnal bejutnának a parlamentbe – derül ki a Medián friss felméréséből. A HVG-n közölt kutatás szerint a teljes népesség öt százaléka „szinte biztosan” egy ilyen formációra szavazna. A párt így akkor is megugraná a bejutási küszöböt, ha valamennyi választópolgár részt venne a voksoláson. További öt százalék valószínűnek tartja, hogy támogatná az új jobbközép pártot.

A Medián felmérése szerint egy új jobbközép párt biztosan bejutna az Országgyűlésbe, és elsősorban a Fidesz táborából szerezne támogatókat (Forrás: Facebook)

A HVG szerint egy ilyen politikai formáció már az áprilisi országgyűlési választáson is komoly tényező lehetett volna: a Mi Hazánkat megelőzve akár a harmadik legnagyobb parlamenti frakciót is megszerezhette volna.

A felmérés alapján elsősorban a Fidesz táborából vonzana szavazókat:

a jelenlegi kormánypárt híveinek 18 százaléka biztosan rá voksolna, további 15 százalék pedig nyitottnak mutatkozik rá.

A Tisza szavazói ezzel szemben jóval lojálisabbak: mindössze egy százalékuk mondta azt, hogy biztosan átpártolna egy mérsékelt jobboldali kezdeményezéshez, és ugyanekkora arány választana egy új baloldali pártot.

A Fidesz mérsékelt szárnya

A cikk a feltételezett új politikai formáció kapcsán több korábbi fideszes politikus nevét is megemlíti, köztük Navracsics Tiborét, Cser-Palkovics Andrásét és Ferencz Orsolyáét. Navracsics Tibor júliusban arról beszélt, hogy kérdésesnek tartja a Fidesz politikai márkájának jövőjét, ugyanakkor hangsúlyozta: amíg erre lehetősége van, a párton belül szeretné lefolytatni az Orbán Viktor által képviselt irányvonalról szóló vitát. Cser-Palkovics András korábban kizárta, hogy vezető tisztséget vállalna a Fideszben, míg Ferencz Orsolya a választási vereséget követően úgy fogalmazott, hogy a párt vezetésében nem mindenki mérte fel a helyzet súlyosságát. Ugyanakkor egyikük sem utalt arra, hogy új politikai párt létrehozását tervezné.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy egy új párt elindulását a jelenlegi választási rendszer jelentősen megnehezíti. A szabályozás ugyanis a legerősebb politikai erőnek kedvez, miközben

a kisebb szereplőket már a kampány előtt együttműködésre vagy visszalépésre ösztönzi.

Magyar Péter a választások előtt azt ígérte, hogy az új választási rendszer kidolgozásába minden érdemi támogatottsággal rendelkező pártot bevonnak, a tervezett reform részleteit azonban eddig nem ismertették.