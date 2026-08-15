A Fidesz jó döntésnek nevezte a távolmaradást

Magyar Péter sajnálatosnak nevezte a parlamenti pártok és azok vezetőinek távolmaradását a paksi terület bejárásáról, erre reagált közleményében Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint hiába a miniszterelnök sajnálkozása, a párt jó döntést hozott.

A Fidesz szerint bölcs döntés volt a miniszterelnök „bohóckodásától” távol maradni

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A paksi eseményt kapcsán Havasi Bertalan, az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy az „önfényező Facebook-bohóckodástól” helyes döntés volt távol tartania magát a pártnak. Magyar Péter egyébként sajnálatosnak és sokatmondónak titulálta az ellenzéki pártok távol maradását, habár a Fidesz már korábban jelezte, hogy Orbán Viktor, a párt elnökeként nem kíván „a miniszterelnök biodíszlete lenni”.

A paksi bejárásra azonban a Mi Hazánk elküldte Tóth Máté energiajogászt, akit korábban a párt köztársasági elnöknek is jelölt. Tóth útját azonban állítása szerint elállták és a tudomására hozták, hogy csak a pártvezetőkre vonatkozott a miniszterelnök meghívása.

Tóth Máté szeretett volna részt venni a szakmai konzultációra, azonban erre nem nyílt módja. „Innentől teljesen világos, hogy miről szól megint ez az abszolút filmszínház, semmi más célja nem volt ezzel Magyar Péternek, a miniszterelnöknek, minthogy elmondhassa, hogy Toroczkai László érdektelen, és nem foglalkozik az országgal” – fogalmazott.