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Tóth Mátét és a Hír TV-t sem engedték be a paksi bejárásra

Magyar Péter

A Fidesz jó döntésnek nevezte a távolmaradást

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A miniszterelnök még csütörtökön invitálta meg az ellenzéki pártok vezetőit a Paksi Atomerőmű bejárására és szakmai egyeztetésre. A Fidesz közleményben jelezte: jó döntés volt távol maradni Magyar Péter „önfényező Facebook-bohóckodásától”.
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Magyar PéterFideszMVM Paksi Atomerőmű

Magyar Péter sajnálatosnak nevezte a parlamenti pártok és azok vezetőinek távolmaradását a paksi terület bejárásáról, erre reagált közleményében Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint hiába a miniszterelnök sajnálkozása, a párt jó döntést hozott. 

A Fidesz szerint bölcs döntés volt a miniszterelnök „bohóckodásától” távol maradni
A Fidesz szerint bölcs döntés volt a miniszterelnök „bohóckodásától” távol maradni 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A paksi eseményt kapcsán Havasi Bertalan, az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy  az „önfényező Facebook-bohóckodástól” helyes döntés volt távol tartania magát a pártnak. Magyar Péter egyébként sajnálatosnak és sokatmondónak titulálta az ellenzéki pártok távol maradását, habár a Fidesz már korábban jelezte, hogy Orbán Viktor, a párt elnökeként nem kíván „a miniszterelnök biodíszlete lenni”. 

A paksi bejárásra azonban a Mi Hazánk elküldte Tóth Máté energiajogászt, akit korábban a párt köztársasági elnöknek is jelölt. Tóth útját azonban állítása szerint elállták és a tudomására hozták, hogy csak a pártvezetőkre vonatkozott a miniszterelnök meghívása. 

Tóth Máté szeretett volna részt venni a szakmai konzultációra, azonban erre nem nyílt módja. „Innentől teljesen világos, hogy miről szól megint ez az abszolút filmszínház, semmi más célja nem volt ezzel Magyar Péternek, a miniszterelnöknek, minthogy elmondhassa, hogy Toroczkai László érdektelen, és nem foglalkozik az országgal” – fogalmazott. 

Eközben habár a Kormányzati Kommunikáció elsőre elfogadta a Hír TV stábjának regisztrációját az eseményre, azonban később egy e-mailben tájékoztatták őket, hogy helyhiány miatt mégsem vehetnek részt az eseményen. 

 

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