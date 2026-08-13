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forsthoffer ágnes

Forsthoffer Ágnes visszadobta annak a tábornokjelöltnek a kinevezését, akit Ruszin-Szendi Romolusz a katonai titkosszolgálat élére szánt

19 perce
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Elakadt annak a katonai vezetőnek a tábornoki kinevezése, akit korábbi hírek szerint Ruszin-Szendi Romulusz a katonai titkosszolgálat élére nézett ki. Forsthoffer Ágnes hivatala visszaküldte Szuvák Attila kinevezési előterjesztését a Honvédelmi Minisztériumnak.
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Forsthoffer Ágnes július végén kapta meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi főigazgató-helyettesének dandártábornoki kinevezéséről szóló előterjesztést. A Sándor-palota négy nappal később további intézkedés nélkül visszaküldte azt a honvédelmi tárcának – írta meg a 24.hu a HVG alapján.

Forsthoffer Ágnes hivatala jogi okból küldte vissza Ruszin-Szendi jelöltjének előterjesztését. Szuvák Attila kinevezése egyelőre elakadt.
Forsthoffer Ágnes hivatala jogi okból küldte vissza Ruszin-Szendi jelöltjének előterjesztését. Szuvák Attila kinevezése egyelőre elakadt (A képen Forsthoffer Ágnes a Parlament plenáris ülésén beszél) Fotó: Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes visszadobta Ruszin-Szendi Romulusz jelöltjének kinevezését

A HVG beszámolója szerint a döntés hátterében jogi akadály állt. Szuvák Attilát 2023-ban ezredesként nyugállományba helyezték, ezért a kinevezési javaslat benyújtásakor még nem számított aktív katonának. 

A lap szerint ez azért történhetett, mert ugyanabban az eljárásban nem lehetett egyszerre visszahelyezni hivatásos szolgálatba és dandártábornokká kinevezni.

A 24.hu korábban arról írt, hogy Szuvák Attila lehetséges kinevezése értetlenséget és felháborodást váltott ki a Magyar Honvédséghez kötődő források körében. A lap információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz Szuvákot nézte ki a katonai hírszerzésért és elhárításért felelős KNBSZ élére.

Szuvák jelenleg főigazgató-helyettesként szerepel a szolgálatnál. A HVG több forrása szerint Ruszin-Szendi kitart mellette, és bizalmi kapcsolat van közöttük.

A HVG-nek nyilatkozó honvédségi források Szuvák szakmai múltját is kifogásolták. A lap szerint 2012-ben Algériába nevezték ki véderőattasénak, ahonnan a szokásos négy évnél hamarabb rendelték haza. A HVG forrásai szerint ennek hátterében egy állítólagos fegyelmi vétség állhatott.

 

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