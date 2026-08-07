Forsthoffer Ágnes fontos hírt közölt: „Csodálatos összefogás részesei voltunk!”

Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy sikerült megvédeni hazánk energiabiztonságát, így mától nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre. Ennek kapcsán szólalt most meg Forsthoffer Ágnes is.

Forsthoffer Ágnes kiemelte, az energiatakarékosság a mindennapokban is fontos

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes: „Egy Földünk van”

Mint posztjában leírta, büszkeség megtapasztalni és kimondani, hogy jó csapat vagyunk!

Köszönet minden együttműködőnek, magánszemélyeknek és vállalatoknak, hogy az elmúlt napokban felelős és tudatos energiahasználattal átsegítették az országot a válságos napokon!

Csodálatos összefogás részesei voltunk!

Szívmelengető olyan kommenteket olvasni, hogy sokat tervezik a mindennapokban is folytatni az energiatakarékosságot.

Egy Földünk van, amit unokáinktól kaptunk kölcsön.

A természeti erőforrások az életünket biztosítják.

Vigyázzunk rájuk, ahogy csak lehet!

- fogalmazott.