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Forsthoffer Ágnes

Rendkívüli egyeztetés jön a hőség miatt, Forsthoffer Ágnes összehívta a frakcióvezetőket

10 perce
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A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és annak kormányzati kezeléséről egyeztetnek hétfőn a parlamenti frakciók vezetői. Forsthoffer Ágnes tájékoztatása szerint a házelnök a Sándor-palotába hívta a frakcióvezetőket, hogy közvetlenül tájékozódhassanak a kialakult helyzetről.
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Forsthoffer ÁgnestárgyaláskánikulaMagyar Péter

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn egyeztetést tartanak a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésülése, 2026.07.21. Forsthoffer Ágnes, ForsthofferÁgnes
Forsthoffer Ágnes rendkívüli tárgyalást hívott össze az extrém időjárás miatt kialakult helyzet okán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Forsthoffer Ágnes a Sándor-palotába hívta a frakcióvezetőket

A házelnök bejegyzésében arról is tájékoztatott, hogy személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint az arra adott kormányzati válaszokról.

A házelnök kiemelte, hogy a jövő héten elmarad a rendkívüli plenáris ülés, ezért fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok vezetői is közvetlenül értesüljenek a fejleményekről. A megbeszélésen a frakcióvezetőknek lehetőségük lesz arra is, hogy kérdéseket intézzenek a miniszterelnökhöz.

Hozzátette, bízik a frakcióvezetők együttműködésében, és a sajtó képviselőit hivatalosan is tájékoztatják az egyeztetés részleteiről.

 

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