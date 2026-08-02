Rendkívüli egyeztetés jön a hőség miatt, Forsthoffer Ágnes összehívta a frakcióvezetőket

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn egyeztetést tartanak a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről.

Forsthoffer Ágnes rendkívüli tárgyalást hívott össze az extrém időjárás miatt kialakult helyzet okán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Forsthoffer Ágnes a Sándor-palotába hívta a frakcióvezetőket

A házelnök bejegyzésében arról is tájékoztatott, hogy személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint az arra adott kormányzati válaszokról.

A házelnök kiemelte, hogy a jövő héten elmarad a rendkívüli plenáris ülés, ezért fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok vezetői is közvetlenül értesüljenek a fejleményekről. A megbeszélésen a frakcióvezetőknek lehetőségük lesz arra is, hogy kérdéseket intézzenek a miniszterelnökhöz.

Hozzátette, bízik a frakcióvezetők együttműködésében, és a sajtó képviselőit hivatalosan is tájékoztatják az egyeztetés részleteiről.