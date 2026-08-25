Káoszba fulladt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása

A Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában. A tiszás Rápli Róbert, a bizottság tagja a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A szervezetek álláspontja szerint a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek – ismertette.
A Tisza Párt széles és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni – mondta a képviselő, és azt javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást, amit a bizottság többsége támogatott.
Az eljárás méltatlan és jól példázza, hogy sok sebből vérzik a pályázati folyamat
– mutatott rá Szentkirályi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke. A Fidesz-frakció képviselője a közösségi oldalán azt is ismertette, hogy botrányos, szakmailag és emberileg is vállalhatatlan, ami történt a művelődési bizottság ülésén. Ugyanis a kormánypárti képviselők a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjeinek kiválasztása körüli botrányok miatt nemmel szavaztak a bizottság napirendjének elfogadásakor. Ezzel meghiúsították a tagjelöltek meghallgatását, így döntés sem születhetett.
A Tisza nem jelölt tagot a Független Közmédia Testületbe
Ma tökéletesen megmutatkozott, mi történik akkor, amikor a kormány politikai dühből, a bosszú és a boszorkányüldözés szándékával kezd hozzá egy teljes terület átalakításához – hangsúlyozta a képviselő. Elmondta: a médiaszakmai szervezetek és a testületi tagságra pályázó szakemberek egész nyara erre a kiválasztási folyamatra ment rá. Úgy kellett részt venniük a Tisza által írt törvény szerinti eljárásban, hogy közben nem volt világos a jelölő szervezetek jogállása, a jelölésre jogosult szakmai szervezetek köre, de még a döntéshozatal pontos menete sem. Ezeknek a szabályoknak az egyértelmű és pontos meghatározása a kormány és az előterjesztő feladata lett volna. Ehelyett kaptunk egy átláthatatlan, végiggondolatlan és kapkodva lebonyolított eljárást – tette hozzá.
Önmagában is törvényességi kérdéseket vet fel, hogy a Tisza még a saját jelöltjeit sem nevezte meg a Független Közmédia Testületbe, mindezt olyan eljárásban és olyan határidők mellett, amelyekhez éppen ők ragaszkodtak. Az pedig, hogy ma a szakmai jelöltek meghallgatását is megakadályozták, még vállalhatatlanabbá teszi a helyzetet – értékelt Szentkirályi Alexandra.
Emlékezetes, a jelölést határidőre teljesítette a Fidesz, a KDNP, a Mi Hazánk frakciója és a szakmai szervezetek is, a Tisza azonban nem volt képes határidőre jelölteket állítani.
A képviselő szerint joggal merül fel a kérdés: miért kellett elismert médiaszakmai szervezetek és szakemberek egész nyarát felégetni egy olyan bizonytalan és jelenleg teljesen eredménytelen eljárásban, amelynek még a folytatása sem látható? Kérdés, mi jelentheti a megoldást. Egy megismételt bizottsági ülés? Vagy újra kell kezdeni a teljes kiválasztási folyamatot? Esetleg módosítani kell a kapkodva elfogadott törvényt? Ezt egyelőre senki sem tudja – tette hozzá.
Ha a politikai bosszú és az önkény kiépítése helyett valódi, értékteremtő munka lett volna a cél, ma nem itt tartanánk
– mutatott rá. Majd kijelentette: „a művelődési bizottság elnökeként a kormánypárt helyett is elnézést kérek a jelöltektől azért a megalázó helyzetért és méltatlan eljárásért, amelybe hozták őket. Azért, hogy ma még odáig sem jutottunk el, hogy meghallgassuk a terveiket és az elképzeléseiket.”
Az ülés után a bizottság informális beszélgetést folytatott a jelöltekkel, amelyen a sajtó nem vehetett részt. Ezek után a bizottság elnöke az újságíróknak is rámutatott, hogy káoszba fulladt a jelölési eljárás, és felrótta a kormánypártnak, hogy miközben folyamatosan sürgette a testület felállítását, mégis egyedül a Tisza nem nevezte meg határidőre a jelöltjét a testületbe. Ez az a kaotikus és önkényes működési modell, amely az elmúlt hónapokban minden területen jellemző volt – tette hozzá.
Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke újságíróknak azzal igyekezte menteni a helyzetet, hogy nagyon fontosnak nevezte, hogy az eljárási és a jogszabályi rendelkezések betartásával történjen a Független Közmédia Testület tagjainak kiválasztása, hogy egy független, modern, innovatív és legitim közmédia jöhessen létre. Ennek érdekében megvizsgálják a szakmai szervezetek észrevételeit.
A bizottság várhatóan jövő héten ülésezik újra
– tette hozzá.
Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint nem a jelöltek szakmai megkérdőjelezése a cél, hanem a jelölőszervezetek jogállásának tisztázása. Elmondta azt is, hogy az ülés berekesztése után a jelöltek álláspontjára is kíváncsiak voltak, azt kérdezték tőlük, ők hogyan látták a folyamatot.
A három szakmai jelölt ekkor nem kívánt nyilatkozni a sajtónak, úgy fogalmaztak, még próbálják megérteni a történteket. Később közös közleményt adtak ki.
A jelöltek a helyzet tisztázása után várják a meghallgatást
Mindenki közös érdekének tartják a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk.
A Bayer Judit közösségi oldalán megjelent – Kollár Árpáddal és Sükösd Miklóssal közös – nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett.
Ugyanakkor összeférhetetlennek tartjuk, hogy a közmédia konkurenseit jelentő kereskedelmi és NER-es média érdekeit képviselő szervezetek kivegyék a jelöltek kiválasztásának jogát a Közszolgálati Tanács kezéből
– írták, megjegyezve: a szakmai szervezetek feladata volt a jelöltállítás, a Közszolgálati Tanács tagjai pedig a meghallgatás után döntöttek a jelöltekről.
A jelöltek rögzítették továbbá, hogy a helyzet tisztázása után várják a parlamenti bizottsági meghallgatást, hogy elmondhassák szakmai víziójukat a közmédia megújításával kapcsolatban.
A július 26-án hatályba lépett médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. A Közszolgálati Tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező lettek a médiaszakmai jelöltek. A tagok megbízatása két évre szól majd.
A testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. felett.