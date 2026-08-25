Káoszba fulladt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása

A Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában. A tiszás Rápli Róbert, a bizottság tagja a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A szervezetek álláspontja szerint a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek – ismertette.

Elmaradt a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása (Fotó: Mirkó István)

A Tisza Párt széles és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni – mondta a képviselő, és azt javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást, amit a bizottság többsége támogatott.

Az eljárás méltatlan és jól példázza, hogy sok sebből vérzik a pályázati folyamat

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra, a bizottság fideszes elnöke. A Fidesz-frakció képviselője a közösségi oldalán azt is ismertette, hogy botrányos, szakmailag és emberileg is vállalhatatlan, ami történt a művelődési bizottság ülésén. Ugyanis a kormánypárti képviselők a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjeinek kiválasztása körüli botrányok miatt nemmel szavaztak a bizottság napirendjének elfogadásakor. Ezzel meghiúsították a tagjelöltek meghallgatását, így döntés sem születhetett.

A Tisza nem jelölt tagot a Független Közmédia Testületbe

Ma tökéletesen megmutatkozott, mi történik akkor, amikor a kormány politikai dühből, a bosszú és a boszorkányüldözés szándékával kezd hozzá egy teljes terület átalakításához – hangsúlyozta a képviselő. Elmondta: a médiaszakmai szervezetek és a testületi tagságra pályázó szakemberek egész nyara erre a kiválasztási folyamatra ment rá. Úgy kellett részt venniük a Tisza által írt törvény szerinti eljárásban, hogy közben nem volt világos a jelölő szervezetek jogállása, a jelölésre jogosult szakmai szervezetek köre, de még a döntéshozatal pontos menete sem. Ezeknek a szabályoknak az egyértelmű és pontos meghatározása a kormány és az előterjesztő feladata lett volna. Ehelyett kaptunk egy átláthatatlan, végiggondolatlan és kapkodva lebonyolított eljárást – tette hozzá.