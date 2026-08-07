Kommentháború robbant ki Gajdos László államtitkára miatt

Ismét kommentcsata alakult ki Takács Péter és Magyar Péter között, miután Gajdos László élő környezetért felelős miniszter reagált a vízügyi államtitkárt érintő bírálatra. Ahogy arról az Origo is beszámolt, csütörtökön Bóka János közösségi oldalán azt állította, hogy amíg Magyarországon a vízügyi válsághelyzet miatt az elmúlt évtizedek legnagyobb energetikai krízise alakult ki, a vízügyekért felelős államtitkár külföldön volt szabadságon.

A Fidesz azt állítja, a krízishelyzet alatt külföldön volt szabadságon Kelemen Ágnes, a Tisza-kormány vízügyi államtitkára, kommentcsata alakult ki Takács Péter képviselő és Magyar Péter miniszterelnök között (Forrás: Facebook/Gajdos László)

A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: ha bebizonyosodik az államtitkár külföldi nyaralása, akkor Kelemen Ágnesnek le kell mondania, semmi keresnivalója nincsen állami vezetői pozícióban. Hasonló véleményen volt Takács Péter is. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán rámutatott: aki a területért felelős államtitkárként a pihenést választja 1 hónapnyi munka után a legnagyobb krízishelyzetben, annak nincs helye az ország irányításában.

Kelemen Ágnes: „Nem szeretnék ezzel foglalkozni”

A vízügyi államtitkárt a Hír TV megkereste, ugyanis több forrásuk is jelezte számukra, hogy nemrég érkezett vissza az országba. Ennek kapcsán pedig azt szerették volna megtudni, hogy érkezett-e olyan kérés Gajdos László, élő környezetért felelős minisztertől vagy bárki mástól, hogy szakítsa meg a szabadságát. Az értesülésekkel kapcsolatos kérdésekre azonban Kelemen Ágnes csak annyit felelt, hogy „nem szeretnék ezzel foglalkozni”.

Gajdos László reagált

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön válaszolt Takács Péter bejegyzésére. A miniszter állítása szerint Kelemen Ágnes Ausztriába utazott, hogy az ottani vízügyi főigazgatóval egyeztessen. Gajdos László a válaszában azt kérdezte Takácstól: „Ez most mire volt jó, kedves Takács Péter?”

Szabadságon krízishelyzetben

Takács Péter csütörtök este két újabb bejegyzést is közzétett. Az egyikben azt írta, hogy szerinte „kellemetlen és izzadságszagú” Gajdos László magyarázata a „krízis tetőpontján nyaralgató államtitkáráról”. A bejegyzéshez fűzött kommentben is megszólította a minisztert.

Hozzászólásában felidézte, hogy állítása szerint tavaly ilyenkor Magyar Péter őt szólította fel „luxusnyaralása megszakítására”, noha – Takács szerint – akkor nem volt egészségügyi veszélyhelyzet, és ő sem szabadságon tartózkodott. Ezt vetette össze Kelemen Ágnes mostani helyzetével.