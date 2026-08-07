Kommentháború robbant ki Gajdos László államtitkára miatt

Ismét kommentcsata alakult ki Takács Péter és Magyar Péter között, miután Gajdos László élő környezetért felelős miniszter reagált a vízügyi államtitkárt érintő bírálatra. Ahogy arról az Origo is beszámolt, csütörtökön Bóka János közösségi oldalán azt állította, hogy amíg Magyarországon a vízügyi válsághelyzet miatt az elmúlt évtizedek legnagyobb energetikai krízise alakult ki, a vízügyekért felelős államtitkár külföldön volt szabadságon.
A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: ha bebizonyosodik az államtitkár külföldi nyaralása, akkor Kelemen Ágnesnek le kell mondania, semmi keresnivalója nincsen állami vezetői pozícióban. Hasonló véleményen volt Takács Péter is. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán rámutatott: aki a területért felelős államtitkárként a pihenést választja 1 hónapnyi munka után a legnagyobb krízishelyzetben, annak nincs helye az ország irányításában.
Kelemen Ágnes: „Nem szeretnék ezzel foglalkozni”
A vízügyi államtitkárt a Hír TV megkereste, ugyanis több forrásuk is jelezte számukra, hogy nemrég érkezett vissza az országba. Ennek kapcsán pedig azt szerették volna megtudni, hogy érkezett-e olyan kérés Gajdos László, élő környezetért felelős minisztertől vagy bárki mástól, hogy szakítsa meg a szabadságát. Az értesülésekkel kapcsolatos kérdésekre azonban Kelemen Ágnes csak annyit felelt, hogy „nem szeretnék ezzel foglalkozni”.
Gajdos László reagált
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön válaszolt Takács Péter bejegyzésére. A miniszter állítása szerint Kelemen Ágnes Ausztriába utazott, hogy az ottani vízügyi főigazgatóval egyeztessen. Gajdos László a válaszában azt kérdezte Takácstól: „Ez most mire volt jó, kedves Takács Péter?”
Szabadságon krízishelyzetben
Takács Péter csütörtök este két újabb bejegyzést is közzétett. Az egyikben azt írta, hogy szerinte „kellemetlen és izzadságszagú” Gajdos László magyarázata a „krízis tetőpontján nyaralgató államtitkáráról”. A bejegyzéshez fűzött kommentben is megszólította a minisztert.
Hozzászólásában felidézte, hogy állítása szerint tavaly ilyenkor Magyar Péter őt szólította fel „luxusnyaralása megszakítására”, noha – Takács szerint – akkor nem volt egészségügyi veszélyhelyzet, és ő sem szabadságon tartózkodott. Ezt vetette össze Kelemen Ágnes mostani helyzetével.
A kommentfolyamba Magyar Péter is bekapcsolódott. Azt írta Takács Péternek: „Nem csoda, hogy mindenki kinevet benneteket... Ti vagytok a Munkáspártba oltott Jakab Péter. Mondjuk a Munkáspárt nem lopta szét az országot”.
Takács Péter erre újabb kommentben és külön bejegyzésben reagált. Azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábbi állításával ellentétben mégsem lehet letiltva a közösségi oldaláról, majd úgy fogalmazott: „
Ön április 12 óta – sajnos – már nem csak egy random facebook-bohóc, hanem hazánk első számú vezetője
Takács emellett arra kérte Magyar Pétert, hogy Kelemen Ágnes közösségi oldalán is fejtse ki a véleményét. Egy újabb bejegyzésében pedig azt írta: „Magyarország miniszterelnöke, Péter Magyar ismét személyesen tisztelte meg az oldalamat”, annak ellenére, hogy állítása szerint le van tiltva nála.
Az ügyben Németh Balázs fideszes képviselő is megszólalt. Mint fogalmazott, meg van a Tisza-kormány első áldozata. Felszólította Gajdos László minisztert és Magyar Péter miniszterelnököt, hogy amennyiben az államtitkár magától nem távozik, haladéktalanul mozdítsák el a pozíciójából.