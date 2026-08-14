A kormány betiltja a vadállatok cirkuszi használatát, jövő januártól él a tilalom

„Történelmi lépést az állatvédelemben! Véget vetünk a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének!” – jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter bejegyzése szerint a Tisza-kormány egy olyan szabályozást vezet be, amely 2027. január 1-jétől széles körben megtiltja a vadon élő állatok cirkuszi használatát.
Gajdos László példaként felsorolta, mely állatok cirkuszi menazsériába történő beszerzése, szaporítása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásban való szerepeltetése lesz tilos:
- elefántok
- oroszlánok, tigrisek és más vad macskafélék
- medvék
- zsiráfok
- vízilovak
- orrszarvúk
- főemlősök
- fókák
- kenguruk
- kis pandák
- ragadozó madarak és baglyok
- bizonyos veszélyes hüllők
A már jogszerűen cirkuszban tartott állatok kapcsán leszögezte: nem lehet őket tovább szaporítani, betanítani, bemutatni vagy előadásban szerepeltetni, miközben a jogszerűen tartott egyedek életük végéig továbbra is gondozhatók. „A cirkusz lehet lenyűgöző a nélkül is, hogy vadállatokat kényszerítünk szereplésre” – hangsúlyozta a tárcavezető.