A kormány betiltja a vadállatok cirkuszi használatát, jövő januártól él a tilalom

„Történelmi lépést az állatvédelemben! Véget vetünk a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének!” – jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter bejegyzése szerint a Tisza-kormány egy olyan szabályozást vezet be, amely 2027. január 1-jétől széles körben megtiltja a vadon élő állatok cirkuszi használatát.

Gajdos László bejeltnette, a kormány betiltja a vadállatok cirkuszi használatát (Forrás: Facebook)

Gajdos László példaként felsorolta, mely állatok cirkuszi menazsériába történő beszerzése, szaporítása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásban való szerepeltetése lesz tilos:

elefántok

oroszlánok, tigrisek és más vad macskafélék

medvék

zsiráfok

vízilovak

orrszarvúk

főemlősök

fókák

kenguruk

kis pandák

ragadozó madarak és baglyok

bizonyos veszélyes hüllők

A már jogszerűen cirkuszban tartott állatok kapcsán leszögezte: nem lehet őket tovább szaporítani, betanítani, bemutatni vagy előadásban szerepeltetni, miközben a jogszerűen tartott egyedek életük végéig továbbra is gondozhatók. „A cirkusz lehet lenyűgöző a nélkül is, hogy vadállatokat kényszerítünk szereplésre” – hangsúlyozta a tárcavezető.