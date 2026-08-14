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Gajdos László

A kormány betiltja a vadállatok cirkuszi használatát, jövő januártól él a tilalom

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Véget vetne a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének a Tisza-kormány egy 2027-től hatályba lépő szabályozással. Gajdos László közlése szerint az új rendelkezés nemcsak az állatok bemutatását és szerepeltetését, hanem beszerzésüket, szaporításukat és betanításukat is tiltja majd.
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Gajdos LászlóállatvédelemcirkuszTisza-kormány

„Történelmi lépést az állatvédelemben! Véget vetünk a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének!” – jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter bejegyzése szerint a Tisza-kormány egy olyan szabályozást vezet be, amely 2027. január 1-jétől széles körben megtiltja a vadon élő állatok cirkuszi használatát. 

Gajdos László bejeltnette, a kormány betiltja a vadállatok cirkuszi használatát (Forrás: Facebook)
Gajdos László bejeltnette, a kormány betiltja a vadállatok cirkuszi használatát (Forrás: Facebook)

Gajdos László példaként felsorolta, mely állatok cirkuszi menazsériába történő beszerzése, szaporítása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásban való szerepeltetése lesz tilos:

  • elefántok
  • oroszlánok, tigrisek és más vad macskafélék
  • medvék
  • zsiráfok
  • vízilovak
  • orrszarvúk
  • főemlősök
  • fókák
  • kenguruk
  • kis pandák
  • ragadozó madarak és baglyok
  • bizonyos veszélyes hüllők

A már jogszerűen cirkuszban tartott állatok kapcsán leszögezte: nem lehet őket tovább szaporítani, betanítani, bemutatni vagy előadásban szerepeltetni, miközben a jogszerűen tartott egyedek életük végéig továbbra is gondozhatók. „A cirkusz lehet lenyűgöző a nélkül is, hogy vadállatokat kényszerítünk szereplésre” – hangsúlyozta a tárcavezető.

 

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