„Egy téves titkárnői email alapján vádolnak” – tovább folytatódik a politikai vita a vízügyi államtitkár szabadságáról

Napok óta alaptalanul azzal vádolnak egy téves titkárnői e-mail miatt, hogy szabadságon volt a vízügyi államtitkár. Ezzel szemben a minisztériumban nem fellelhető olyan hivatalos irat, amelyben Kelemen Ágnes tervezett szabadsági kérelmét engedélyeztem volna, mert nem volt szabadságon – közöle Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető Bóka János Fidesz-frakcióvezető tegnapi bejegyzésére reagált, aki – miután a Hír TV megkereste az illetékes osztrák szaktárcát, amely szerint a magyar vízügyi államtitkárral ezek valóban zajlottak egyeztetések, azonban ezek nem személyesen, hanem telefonon történtek – „többszörös lebukásról” írt, azt állítva, hogy Gajdos László „a magyar emberek szemébe hazudott”.

Gajdos László

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Bóka felszólította Gajdos Lászlót, hogy péntek 12:00-ig hozza nyilvánosságra, kivel és mikor folytatott hivatalos személyes tárgyalásokat Kelemen Ágnes Ausztriában a vízügyi válság közepén. Amennyiben ezt nem teszi meg, ő maga és államtitkára nyújtsa be lemondását – tette hozzá.

Gajdos László reagált

Gajdos László most annyit közölt, a vízügyi államtitkár „dolgozott, végezte a dolgát, részt vett a Védelmi Bizottság ülésén, valamint kiküldtem Ausztriába, hogy személyesen győződjön meg a Duna és a vízgyűjtő terület állapotáról, illetve a duzzasztók helyzetéről. Ennek a feladatának is eleget tett, Ausztriában beszélt az osztrák vízügyi vezetővel, több megbeszélést tartott a szlovák vízügyi vezetővel, majd a miniszteri értekezleten beszámolt az akkori helyzetről.”

A miniszter úgy vélte, a Fidesznek, amikor a vízügyről beszél, „érdemes lenne némi önkritikát gyakorolniuk és alázatosabbnak lenniük”, Gajdos szerint ugyanis az elmúlt 16 évben semmit nem tettek a vízmegtartásért, és a Paksi Atomerőműben bekövetkezett jelenlegi helyzet is a 16 éves kormányzásuk eredménye.

A tárcavezető arra kérte a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy „vádaskodás helyett ma 12:00 óráig mutassa be azt a hivatalos iratot, amellyel engedélyeztem a vízügyi államtitkár szabadságát, ha ezt nem tudja hitelt érdemlően megtenni, akkor mondjon le!”