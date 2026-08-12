Gajdos Lászlót ismét a vízügyi államtitkár szabadságáról kérdezték, Németh Balázs szerint kínos magyarázkodás volt a válasz

„Kínos magyarázkodás” –jegyezte meg az élő környezetért felelős miniszter válasza kapcsán közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz képviselője arról kérdezte Gajdos László tárcavezetőt, hogy valóban a krízishelyzet közben ment-e el szabadságra Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár.

Újabb politikai vita bontakozott ki a vízügyi államtitkár szabadsága körül Gajdos László és Németh Balázs miatt, ezúttal a parlamentben (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Fidesz frakcióvezetője múlt hét csütörtökön azt állította, hogy miközben Magyarországon a vízügyi válsághelyzet miatt az elmúlt évtizedek legnagyobb energetikai krízise alakult ki, eközben a vízügyekért felelős államtitkár külföldön szabadságát töltötte. A vád nagy port kavart, kisebb kommentháború alakult ki a Facebookon, Takács Péter képviselő több bejegyzésben is támadta a kormány álláspontját, amire Gajdos László és Magyar Péter is reagált.

Gajdos László: Most erre mit mondjak?

Hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülés volt a parlamentben, ahol Német Balázs is megkérdezte Gajdos Lászlót az ügyben. A miniszter válasza kissé összeszedetlen volt, ugyanakkor lényegében ugyanazt állította, mint eddig: Kelemen Ágnes el szeretett volna menni szabadságra, de a kialakult helyzet miatt itthon maradt, majd Ausztriába ment át egyeztetni. – Ilyen egyszerű az egész. Igen, hát szerdán is ott volt, meg előtte is. Most erre mit mondjak? – fogalmazott.