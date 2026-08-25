Jogi lépéseket tesz Mészáros Lőrinc cége, miután a minisztérium visszavonta a támogatását

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Gallicoop Zrt. jogi útra tereli az ügyet, miután a tárca visszavonta a korábban megítélt uniós támogatást és kizárta a céget a pályázatból.
Márciusban még nyertes volt a Gallicoop
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium március 4-én arról értesítette a Gallicoop Zrt.-t, hogy a vállalat elnyerte az Élelmiszeripar Bajnokai programban meghirdetett, üzemfejlesztésre szánt uniós forrást. A minisztérium július 23-án azonban visszavonta a korábban megítélt támogatást, és kizárta a céget a pályázatból. A Gallicoop közlése szerint a döntést jogi úton támadja meg, és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséggel élni fog.
A cég hangsúlyozta:
a támogatásokat nem a tulajdonosi kör kapja meg szabadon felhasználható forrásként, hanem kizárólag a pályázatban meghatározott beruházásokra fordíthatók.
A Gallicoop esetében a támogatásból vágóhídi és üzemi kapacitásbővítést, valamint az ezekhez kapcsolódó technológiai és beszállítói fejlesztéseket valósítottak volna meg. A vállalat szerint ezeket a munkákat magyar cégek végeznék.
Közel 1600 munkavállaló sorsát érintheti a döntés
A Gallicoop közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalatnál
csaknem 1600 ember dolgozik, emellett számos magyar beszállító és partner megélhetése is kapcsolódik a cég működéséhez.
A vállalat szerint ha a kormány – feltételezésük szerint – politikai okokból hoz szakmai szempontoktól eltérő döntést egy magyar agrárvállalattal szemben, az versenyhátrányt okozhat a német, francia és lengyel cégekkel szemben. A Gallicoop szerint ez hosszabb távon az exportpiacokról való kiszoruláshoz, végső soron pedig a munkahelyek veszélybe kerüléséhez vezethet.
A TISZA egyik képviselője is a cég alkalmazottja volt
A közlemény kitér arra is, hogy
Gombár Dávid Pál, a TISZA Párt Békés vármegye 2. számú választókerületében megválasztott országgyűlési képviselője a választásokig a Gallicoop Zrt. munkavállalója volt.
A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy az agrárium számára egyébként is nehéz, aszállyal és állatbetegségekkel terhelt időszakban az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium nem támogatja azokat az iparágakat, amelyek még eredményesen működhetnének.
Jogi útra tereli az ügyet a Gallicoop
A vállalat szerint különösen aggályosnak tartják, hogy a döntést az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium hozta meg. Közleményükben kiemelték: a tárca vezetője, Bóna Szabolcs maga is foglalkozik állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, így szerintük tisztában kell lennie azzal, hogy a magyar agrár- és élelmiszeripar versenyképességét szolgáló beruházások jelentős része támogatási források bevonásával valósulhat meg.
A Gallicoop közlése szerint a munkavállalói, partnerei és a magyar élelmiszeripar iránt érzett felelőssége miatt jogi útra tereli a pályázati ügyet.
A vállalat saját megfogalmazása szerint Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozójaként és élelmiszeripari szereplőjeként minden rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséggel élni fog.