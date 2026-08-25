Jogi lépéseket tesz Mészáros Lőrinc cége, miután a minisztérium visszavonta a támogatását

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Gallicoop Zrt. jogi útra tereli az ügyet, miután a tárca visszavonta a korábban megítélt uniós támogatást és kizárta a céget a pályázatból.

Visszavonta és kizárta a korábban már megnyert pályázatból a Gallicoop Zrt.-t a minisztérium, a vállalat ezért jogi útra viszi az ügyet

Fotó: MW

Márciusban még nyertes volt a Gallicoop

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium március 4-én arról értesítette a Gallicoop Zrt.-t, hogy a vállalat elnyerte az Élelmiszeripar Bajnokai programban meghirdetett, üzemfejlesztésre szánt uniós forrást. A minisztérium július 23-án azonban visszavonta a korábban megítélt támogatást, és kizárta a céget a pályázatból. A Gallicoop közlése szerint a döntést jogi úton támadja meg, és valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséggel élni fog.

A cég hangsúlyozta:

a támogatásokat nem a tulajdonosi kör kapja meg szabadon felhasználható forrásként, hanem kizárólag a pályázatban meghatározott beruházásokra fordíthatók.

A Gallicoop esetében a támogatásból vágóhídi és üzemi kapacitásbővítést, valamint az ezekhez kapcsolódó technológiai és beszállítói fejlesztéseket valósítottak volna meg. A vállalat szerint ezeket a munkákat magyar cégek végeznék.

Közel 1600 munkavállaló sorsát érintheti a döntés

A Gallicoop közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalatnál

csaknem 1600 ember dolgozik, emellett számos magyar beszállító és partner megélhetése is kapcsolódik a cég működéséhez.

A vállalat szerint ha a kormány – feltételezésük szerint – politikai okokból hoz szakmai szempontoktól eltérő döntést egy magyar agrárvállalattal szemben, az versenyhátrányt okozhat a német, francia és lengyel cégekkel szemben. A Gallicoop szerint ez hosszabb távon az exportpiacokról való kiszoruláshoz, végső soron pedig a munkahelyek veszélybe kerüléséhez vezethet.

A TISZA egyik képviselője is a cég alkalmazottja volt

A közlemény kitér arra is, hogy

Gombár Dávid Pál, a TISZA Párt Békés vármegye 2. számú választókerületében megválasztott országgyűlési képviselője a választásokig a Gallicoop Zrt. munkavállalója volt.

A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy az agrárium számára egyébként is nehéz, aszállyal és állatbetegségekkel terhelt időszakban az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium nem támogatja azokat az iparágakat, amelyek még eredményesen működhetnének.