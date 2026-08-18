Bóka János: Már a gázáremelést készíti elő a Tisza

Kapitány Istvánnal folytatódik az abszolút filmszínház előadása, a gazdasági és energetikai miniszter már a gázáremelést készíti elő – írta közösségi oldalán Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a tiszás miniszter éppen a jövő évi gázbeszerzések várható többletköltségét igyekszik másra hárítani.

Bóka János szerint gázáremelést készít elő Kapitány István (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Gázáremelést készít elő a Tisza-kormány

A Fidesz–KDNP-kormány a lakossági igényeket mennyiségi oldalról hosszú távú szerződésben, évekre előre biztosította. Az előző kormány 2026 végéig fedezte az esetleges áremelkedésből eredő kockázatokat – ismertette a frakcióvezető. Majd rámutatott:

ennek köszönhetően nem kell most a Tisza-kormánynak év végéig az azóta duplájára – és folyamatosan – emelkedő gázárak okozta többletköltséggel számolnia.

Bóka János azt is jelezte, hogy az újabb gázválság jeleit már hónapok óta, az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta látni kehet. A szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet. Nyár elején kedvezőbb áron lehetett volna felkészülni 2027-re – tette hozzá.

A Tisza-kormány és Kapitány István azonban május óta semmit nem tett

– hangsúlyozta. Majd elmondta: augusztus közepén jutott eszükbe, hogy lesz tél, de konkrét intézkedés helyett még most is csak „stratégiát” kezdenek kidolgozni. A forgatókönyv tehát ugyanaz: hónapokig nem történik semmi, majd jön a visszamutogatás. A Facebook-kormányzás árát a magyar emberek fizetik meg – jelentette ki a frakcióvezető.

Az MVM előrelátóan szerződött, Kapitány István késésben van

Kapitány István előre magyarázza a bizonyítványt, a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani – mutatott rá Hortay Olivér, miután az energetikai miniszter nehezményezte, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembenéznie a piaci áremelkedés felelősségével.

Ennek a számlája a költségvetésen, végső soron pedig a családokon és a vállalkozásokon csapódna le. Nem fogjuk hagyni

– magyarázta a miniszter.