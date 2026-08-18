Bóka János: Már a gázáremelést készíti elő a Tisza

Kapitány Istvánnal folytatódik az abszolút filmszínház előadása, a gazdasági és energetikai miniszter már a gázáremelést készíti elő – írta közösségi oldalán Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a tiszás miniszter éppen a jövő évi gázbeszerzések várható többletköltségét igyekszik másra hárítani.
Gázáremelést készít elő a Tisza-kormány
A Fidesz–KDNP-kormány a lakossági igényeket mennyiségi oldalról hosszú távú szerződésben, évekre előre biztosította. Az előző kormány 2026 végéig fedezte az esetleges áremelkedésből eredő kockázatokat – ismertette a frakcióvezető. Majd rámutatott:
ennek köszönhetően nem kell most a Tisza-kormánynak év végéig az azóta duplájára – és folyamatosan – emelkedő gázárak okozta többletköltséggel számolnia.
Bóka János azt is jelezte, hogy az újabb gázválság jeleit már hónapok óta, az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta látni kehet. A szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet. Nyár elején kedvezőbb áron lehetett volna felkészülni 2027-re – tette hozzá.
A Tisza-kormány és Kapitány István azonban május óta semmit nem tett
– hangsúlyozta. Majd elmondta: augusztus közepén jutott eszükbe, hogy lesz tél, de konkrét intézkedés helyett még most is csak „stratégiát” kezdenek kidolgozni. A forgatókönyv tehát ugyanaz: hónapokig nem történik semmi, majd jön a visszamutogatás. A Facebook-kormányzás árát a magyar emberek fizetik meg – jelentette ki a frakcióvezető.
Az MVM előrelátóan szerződött, Kapitány István késésben van
Kapitány István előre magyarázza a bizonyítványt, a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani – mutatott rá Hortay Olivér, miután az energetikai miniszter nehezményezte, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembenéznie a piaci áremelkedés felelősségével.
Ennek a számlája a költségvetésen, végső soron pedig a családokon és a vállalkozásokon csapódna le. Nem fogjuk hagyni
– magyarázta a miniszter.
A bejegyzés kapcsán a Fidesz országgyűlési képviselője közölte:
A gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali vagy határidős ügylet formájában).
Ismertette, hogy az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször bírált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – múlt év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, hogy amikor esedékes a szállítás, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon, azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot.
Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható)
– állapította meg Hortay Olivér. Szerinte „ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az még inkább a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie, ami egy újabb jel, ami azt mutatja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést”.
Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd
– szögezte le a képviselő.
Hortay Olivér szerint Kapitány István a mostani posztjával lényegében beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel.
Ami még aggasztóbb, hogy most is csak azt jelentette be, hogy „átfogó stratégiát” kezdenek el kidolgozni, azaz még jó ideig nem várható semmiféle konkrét lépés. Eközben az európai gáztárolók szezonális töltöttsége egyre jobban elmarad a korábbi évektől, az árak növekednek, az iráni háború eszkalációs esélye fokozódik – azaz az árrobbanás kockázata is egyre nagyobb
– jelentette ki. Leszögezte: „nem babra megy a játék: a további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre. Márpedig ha Kapitány azt gondolja, hogy a növekvő rezsiköltségek visszamutogatással elrendezhetők, nagyon téved.”