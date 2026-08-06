Rétvári: Olyan alacsony a gáztározók feltöltöttsége, mint a nagy válság idején

A Tisza-kormány egyik energiaválságból a másikba bukdácsol – mutatott rá közösségi oldalán Rétvári Bence, és a gáztározók feltöltöttségéről mutatott be adatokat.

Gáztározók nyári feltöltése (Forrás: Facebook)

Egyre drágább a gáztározók feltöltése

A KDNP frakcióvezetője felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb a gáztározók feltöltöttsége. A háború kitörésekor,

a nagy gázválság idején volt csak olyan alacsony, mint most a Tisza-kormány idején.

Ráadásul a fűtési szezon közeledtével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak – tette hozzá.

A frakcióvezető emlékeztetett: a Tisza-kormány nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van gázbetárazás ügyben is.

Mulasztásaikkal egyik bajból esik az ország a másikba. Csak Facebook-kormányzás van, valódi kormányzás nincs

– állapította meg Rétvári Bence.