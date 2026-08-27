Gondosóra: a Fidesz áll a vizsgálat elé

A Fidesz áll minden vizsgálat elé a Gondosóra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan, hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdán közölte: a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a Gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz.

A Fudesz áll a vizsgálat elébe Gondosóra-ügyben (Forrás: Facebook)

Törvényes együttműködés a Gondosóra programmal

Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette: a Fidesz együttműködése a programmal a hatályos jogszabályok és az adatvédelmi előírások maradéktalan betartásával történt, és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat kezdettől fogva nyilvánosan elérhetővé tették.

Sokkal kevesebb adathoz jutottunk hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető

– közölte. Hozzátette: minden pártnak megvolt a lehetősége hasonló együttműködési megállapodás megkötésére a Gondosóra programmal, de nem éltek vele.

Kiemelte: annyi történt, hogy a Fidesz megkereste a szimpatizánsait, ajánlotta nekik a Gondosórát, és azoknak is segített, akik már rendelkeztek készülékkel, de még nem üzemelték be megfelelően. Kitért rá, hogy a program négy év alatt több mint egymillió felhasználóhoz jutott el, a Gondosóra több százezer alkalommal nyújtott segítséget, és több esetben életmentő beavatkozást tett lehetővé.

Tanács Zoltánnak lesz lehetősége rá, hogy a bíróságon adjon számot arról, miért indított igaztalan támadást egy jól működő, nemzetközileg is elismert és egyedülálló, időseket segítő program ellen – fogalmazott Havasi Bertalan.