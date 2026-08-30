Gyárfás Tamás és a Fenyő-ügy: médiacsatáktól a kecskeméti börtönig

A történet gyökerei a kilencvenes évek közepéig nyúlnak vissza. Gyárfás Tamás és Fenyő János, a VICO-birodalom feje között akkoriban ádáz harc folyt a Napkelte című televíziós műsor szerkesztési jogaiért és a magyar médiapiac feletti befolyásért. A rivalizálás során üzleti, jogi és politikai eszközöket is bevetettek: sajtókampányok, bírósági eljárások és hatósági feljelentések követték egymást. Bár Gyárfás később azt állította, hogy 1997-ben békét kötöttek Fenyővel, a hatóságok és a bíróság megállapítása szerint az ellentét valójában életre-halálra szóló gazdasági és hatalmi harc volt.

Gyárfás Tamás a Fővárosi Törvényszéken 2024. február 8-án (Fotó: Csudai Sándor)

Gyárfás Tamás került képbe a Margit körúti merénylet kapcsán

Fenyő Jánost 1998. február 11-én kora este Budapesten, a Margit körút és a Margit utca sarkán, a piros lámpánál várakozó autójában ülve egy gépfegyveres több lövéssel kivégezte. Az elkövető a helyszínről elmenekült, azonban az eldobott fegyverről és ruházatból nyert DNS-minta alapján évekkel később Jozef Roháčot sikerült beazonosítani és elítélni, mint a bérgyilkosság végrehajtóját. Azt azonban hosszú ideig homály fedte, ki adta az utasítást a VICO-birodalom tulajdonosának likvidálására.

Éveken át folyt a nyomozás a megbízó kiléte után, ám az igazi áttörést a 2010-es évek hozták meg. A hatóságok látókörébe került a kilencvenes évek olajmaffiás ügyeiből ismert Portik Tamás, valamint Tasnádi Péter.

A vád szerint Gyárfás Tamás először Tasnádit bízta meg Fenyő megölésével, de mivel ő nem hajtotta végre a feladatot, Gyárfás Portikhoz fordult.

A perdöntő bizonyítékok 2018-ban kerültek a rendőrség birtokába, amikor felbukkantak azok a vágatlan hangfelvételek, amelyeket Portik Tamás a kétezres évek elején titokban rögzített a Gyárfással folytatott személyes találkozóik során. A felvételeken, amelyeket később zsarolási kísérletekre is felhasználtak, a bíróság értékelése szerint a felek félreérthetetlenül utaltak a Fenyő-gyilkosságban betöltött szerepükre és az egymás közötti elszámolásra.

Gyárfás Tamást 2018 áprilisában gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A Fővárosi Főügyészség 2019-ben emelt vádat ellene előre kitervelten elkövetett emberölésre való felbujtás miatt. A Fővárosi Törvényszék hosszú évekig húzódó tárgyalássorozat után 2024 februárjában hozott elsőfokú ítéletet. Gyárfást hét év börtönbüntetésre ítélték, míg a másodrendű vádlott, Portik Tamás életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott. Az elsőfokú bíróság szerint Fenyő megöletése Portik ötlete volt, Gyárfás csupán pszichikai bűnsegédként vett részt a bűncselekményben.