Gyurcsány szerint nincs szeretetkormányzás

„Nincs szeretetkormányzás. Azért nincs, mert nem lehetséges” – jelentette ki közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. Az egykori miniszterelnök nem nevezi meg a Tisza-kormányt, bejegyzése azonban tartalmát tekintve Magyar Péteréknek is címzett üzenetet fogalmaz meg: az állam és a politikai közösség elválasztását hangsúlyozza, és arra figyelmeztet, hogy a kormányzásban nem lehet helye politikai részrehajlásnak vagy érzelmi alapú döntéshozatalnak. Bejegyzésének középpontjában annak fejtegetése áll, mit jelent a szeretet, ami Gyurcsány Ferenc szerint személyes és szükségképpen részrehajló viszony.

Gyurcsány Ferenc szerint nincs szeretetkormányzás (Fotó: Polyák Attila)

Szerinte ezért sem lehet a kormány alapelve, hiszen az államnak mindenkit egyenlő méltósággal kell kezelnie. A kormány nem választhatja ki, kik állnak hozzá közel, és nem tehet különbséget az állampolgárok között politikai támogatásuk vagy a hatalomhoz való viszonyuk alapján.

A kormány nem személy, hanem intézmény, ezért nem lehetnek olyan emberi tulajdonságai, mint a szeretet, a gyász vagy a megbocsátás

– szögezte le, rámutatva: a hatalom működését szerinte nem a jó szándék, hanem a jogszerűség, az igazságosság, az elszámoltathatóság és az intézményi garanciák alapján kell megítélni.

Gyurcsány szerint a kormánynak tisztelni kell az állampolgárait

Gyurcsány szerint a szeretet ugyanakkor közvetve hatással lehet a politikára: az együttérzés, az irgalom vagy a másik ember sebezhetőségének felismerése alakíthatja a kormányzás szemléletét, de ezeknek közpolitikává és intézményekké kell alakulniuk.

A kormány erkölcsi nagysága nem abban áll, hogy szeretni kíván bennünket, hanem abban, hogy akkor is tiszteletben tart, ha nem szeretjük őt

– hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.