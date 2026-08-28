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Közérdekű adatigénylést nyújt be az NVVH vezetői pályázata ügyében Hadházy Ákos

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Közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a korábbi országgyűlési képviselő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőjének kiválasztására kiírt pályázat értékelési rendszerének nyilvánosságra hozatala érdekében. Hadházy Ákos a Facebook-oldalán pénteken azt írta: annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a végül nyilvánosságra hozott négy jelöltet.
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"Ha megtagadnák, perelni is fogok érte" - emelte ki Hadházy Ákos.

Hadházy
Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be az NVVH vezetői pályázata ügyében / Fotó: Hatlaczki Balázs

Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be az NVVH vezetői pályázata ügyében

Nyugtalanító információkat kaptam ugyanis arról, hogy az egész pályáztatás csak egy színjáték volt, és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, a végül kiválasztásra került és nyilvánosságra hozott négy jelöltön kívül pedig senkit nem hallgattak meg

- indokolta az adatigénylést.

Ezek kétségessé teszik számára a pályázati eljárás menetét, ezért tartja szükségesnek annak tisztázását, hogy milyen szempontok alapján rangsorolták a jelentkezőket, és választották ki a négy jelöltet - emelte ki.

Azt írta, olyan információkat is kapott, amelyek szerint a győztes személyéről a miniszterelnök és a Miniszterelnökséget vezető miniszter "közötti vita, illetve az azt lezáró kompromisszum döntött".

Hadházy Ákos a bejegyzésében hangsúlyozta: állításainak ellenőrzéséhez alapvető fontosságúnak tartja a pályázatok értékelésénél alkalmazott pontrendszer nyilvánosságra hozatalát.

 

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