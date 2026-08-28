Közérdekű adatigénylést nyújt be az NVVH vezetői pályázata ügyében Hadházy Ákos

"Ha megtagadnák, perelni is fogok érte" - emelte ki Hadházy Ákos.
Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be az NVVH vezetői pályázata ügyében
Nyugtalanító információkat kaptam ugyanis arról, hogy az egész pályáztatás csak egy színjáték volt, és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, a végül kiválasztásra került és nyilvánosságra hozott négy jelöltön kívül pedig senkit nem hallgattak meg
- indokolta az adatigénylést.
Ezek kétségessé teszik számára a pályázati eljárás menetét, ezért tartja szükségesnek annak tisztázását, hogy milyen szempontok alapján rangsorolták a jelentkezőket, és választották ki a négy jelöltet - emelte ki.
Azt írta, olyan információkat is kapott, amelyek szerint a győztes személyéről a miniszterelnök és a Miniszterelnökséget vezető miniszter "közötti vita, illetve az azt lezáró kompromisszum döntött".
Hadházy Ákos a bejegyzésében hangsúlyozta: állításainak ellenőrzéséhez alapvető fontosságúnak tartja a pályázatok értékelésénél alkalmazott pontrendszer nyilvánosságra hozatalát.