Lemondott Handó Tünde a bírói tisztségről

Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még hat bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat átmenetileg ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá.

Handó Tünde (Fotó: Hirling Bálint)

Handó Tündét lemondására tekintettel, az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára október 14-i hatállyal mentette fel bírói tisztségéből Forsthoffer Ágnes.

Handó Tünde 2012. január 1-jétől 2019. november 30-ig volt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Eredetileg kilenc évre választotta meg az Országgyűlés, de 2019-ben, miután alkotmánybíróvá választották, lemondott az OBH vezetéséről.

Handó Tünde mellett más bírók is távoznak

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Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt Diószegi Attila, Kurucz Zsuzsanna, Hajnal Beatrix Hajnalka és Sára Katalin 2027 márciusi hatállyal távozik bírói tisztségéből.

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