Visszakapta a Fidesz a lefoglalt szervereit, de nem használhatják őket

Ugyan pénteken visszaszállította az eljáró ügyészség a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond „megőrzésre”, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét – közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt írta: ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség minapi határozatával, amely törvénytelennek nevezte a lefoglalást, többek között amiatt, hogy „a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét”.

Ugyan pénteken visszaszállította az NKA-ügyben nyomozó ügyészség a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond „megőrzésre”, Havasi Bertalan szerint azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét (Forrás: Origo)

A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését

– emelte ki Havasi, hozzátéve: a párt megfontolja a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében.

Az NKA-ügy miatt lefoglalták a Fidesz szervereit

Ahogy az Origo is beszámolt, elutasította a Legfőbb Ügyészség a Fidesz egyes, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében lefolytatott kutatás miatti panaszait. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz. Ennek keretében július 21-én a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség „nyomozati cselekményt” folytatott le a Fidesz szervereit biztosító központban és szállította el a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.