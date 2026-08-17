Havasi Bertalan nem kapta meg a neki járó pénzt, kész feljelenteni Magyar Pétert

Havasi Bertalan nem kapta meg határidőre a felmentési idejére járó illetményének havi összegét – tájékoztatta az Indexet a Fidesz kommunikációs igazgatója. Levelében azt írta: az összegnek augusztus 5-ig kellett volna megérkeznie, de várat magára az utalás. Az előző két hónapban megkapta a neki járó pénzt – tette hozzá.

Havasi Bertalan (Fotó: Mediaworks)

Pert helyezett kilátásba Havasi Bertalan

Havasi Bertalan egy korábbi miniszterelnökségi levelet is idézett, amely szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményére havonta, egyenlő részletekben jogosult. A kormány az illetmény jogalapját és összegét sem vitatta.

Péter! Mi történt? Mi ez a sunyiskodás? Szegény hölgyek az illetményszámfejtési osztályon zavarukban csak dadognak... őket tolod magad előtt? Ez az „emberséges ország”?

– üzente Magyar Péter miniszterelnöknek a kommunikációs igazgató, és közölte, hogy másnapig várja a pénzét a késedelmi kamattal együtt. Ha ez elmarad, Havasi Bertalan kész közigazgatási pert indítani, továbbá feljelentést tenni hivatali visszaélés miatt Magyar Péterrel és a Miniszterelnökség érintett döntéshozóival szemben.

Mint beszámoltunk róla, a kormányfő májusban azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant, miután összetalálkoztak és összeszólalkoztak a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán egy nyilvános épületbejárás alkalmával. A Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára nem mondott le a neki járó illetményről, amelyet a múlt hónapig megkapott.