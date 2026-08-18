Havasi Bertalan még mindig nem kapta meg a pénzét, kész perre menni Magyar Péterékkel

– Semmit nem kaptam Magyar Pétertől sajnos, se pénzt, se egy sort arról, hogy mi a problémája jogilag, amiért az egyébként már bérszámfejtett e havi járandóságomat nem fizetik ki – mondta Havasi Bertalan az Origónak. A Fidesz kommunikációs igazgatóját azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy már ötödike óta nem kapta meg a felmentési idejére járó illetményt.

Havasi Bertalan még nem kapta meg az illetményét (Fotó: Mediaworks)

Havasi Bertalan felidézte, hogy az előző két hónapra szóló illetményét már kifizették neki, aztán „valamiért rájöhetett az ideg, vagy berágott és nem akarja a többit kifizetni” Magyar Péter. Nincs értelmes magyarázat, nincs hivatalos tájékoztatás, hogy két hét csúszással a már bérszámfejtett illetményét miért nem fizetik ki – magyarázta.

A kommunikációs igazgató megbízott egy ügyvédet, aki reggel hivatalos ügyvédi felszólítást küldött a Miniszterelnökségnek, amit megkaptak, ám választ vagy magyarázatot nem adtak, ahogyan pénzt sem folyósították.

Mégsem áll olyan rosszul az államkassza, ha van elég pénzük pereskedni és késedelmi kamatot fizetni – jegyezte meg a kommunikációs igazgató.

Ez Magyar Péter működő szeretetországa

– Azért nem hiszem, hogy olyan tiszás működő szeretetországot akartunk, ahol politikai diszkrimináció miatt el lehet venni bárkitől a törvényes járandóságát. Ez ellen föl kell lépni – jelentette ki Havasi Bertalan. Majd jelezte:

emiatt is megy tovább közigazgatási perrel, amit legkésőbb jövő hétfőn megindítanak, ha addig nincs előrelépés.

Elmondása szerint még nem tudja, hogy hivatali visszaélés miatt mikor teszi meg a feljelentést. Meglátása szerint Magyar Péter, illetve a Miniszterelnökség részéről a hivatali visszaélés büntető törvénykönyvi tényállása megáll. Egyébként ha még ma fizetnének, akkor is megállna, mert törvénytelenül tartották vissza a pénzt politikai okokból – tette hozzá.

A kommunikációs igazgató felidézte azt is, hogy hétfőn megpróbált telefonon beszélni a miniszterelnökség illetményszámfejtési osztályával, de semmit nem tudtak mondani azon kívül, hogy járna neki a pénz és valóban 5-ig kellett volna utalni, ám arról nem kapott felvilágosítást, hogy ez miért nem történt meg. Ahogy arra sem tettek ígéretet, hogy egyáltalán kifizetik az illetményt.

Ma reggel elment az ügyvédi felszólítás, ketyeg az óra, ketyeg a késedelmi kamat, az adófizetők és az én legnagyobb bánatomra

– jegyezte meg a kommunikációs igazgató.