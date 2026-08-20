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szervezet

Hazafiak a jövőért – új szuverenista mozgalom indult

47 perce
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Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között.
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szervezetmolnár zoltánhazafiak a jövőértmozgalom

Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira - áll a közleményben.

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a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. 

A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és örökség megőrzésében valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. 

A szervezet tagjai egy olyan mozgalmat építenének fel, amely a szolgálatot a hatalom elé, a közjót az önérdek elé, a nemzet hosszú távú érdekeit pedig a rövid távú szempontok elé helyezi. 

A Hazafiak a Jövőért mozgalom a weboldalukon várja mindazok csatlakozását, akik hisznek Magyarországban, osztoznak értékeikben és "készek tenni hazánk jövőjéért"

 - írták.

A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek alpolgármestere, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező, tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Hozzátette: az induláskor nem személyekre, hanem a közösen képviselt értékekre, célokra és a közösségépítésre szeretnék helyezni a hangsúlyt, a szervezetet pedig az első helyi csoportok és műhelyek elindulásakor mutatják be.

 

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