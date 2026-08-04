Visszalépett az Egészségügyi Minisztérium, mégsem nevezi ki a vesztegetési üggyel összefüggésbe hozott Soós Zoltánt országos kollegiális szakmai vezető háziorvosnak – írja a 24.hu. A lap megkeresésére a Hegedűs Zsolt vezette tárca közölte: előzetes egyeztetéseket folytattak a nyíregyházi orvossal, ezek lezárása után azonban a megbízás végül nem valósult meg. Az új jelölt kiválasztása jelenleg is tart.

Visszalépett az Egészségügyi Minisztérium, mégsem Soós Zoltán lesz a vezető háziorvos (Forrás: YouTube)

Mint arról az Origo beszámolt, múlt héten az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára, Porpáczy Krisztina bejelentette az egészségügyi alapellátás átalakításának megkezdését. Ennek részeként kezdeményezte

Muzsay Géza szakmai vezető házi gyermekorvos,

Gszelmann Róbert szakmai vezető fogorvos, valamint

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos

megbízatásának megszüntetését.

A politikus szerint a Tisza-kormány azért döntött az átalakítás mellett, mert az alapellátásban kialakult helyzet szakmai és morális szempontból egyaránt tarthatatlanná vált. Utóbbinak az államtitkár egyebek mellett azt rótta fel, hogy nem emelt szót a Magyar Orvosi Kamarával szembeni 2023-as kormányzati fellépés, valamint a szervezet jogköreit korlátozó törvényalkotás ellen, és nem állt ki a kollégái mellett.

A háziorvost vesztegetési üggyel hozták összefüggésbe

Porpáczy Krisztina Soós Zoltánt javasolta a tisztség átmeneti betöltésére. A 24.hu szerint az ő esetében is napvilágra kerültek olyan korábbi körülmények, amelyek különösen hangsúlyossá váltak a kinevezés erkölcsi indoklása mellett. A lap úgy tudja, Soós Zoltán az a nyíregyházi háziorvos, akivel szemben 2023 májusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás akkori adatai szerint

egy nő 2023 márciusában szexuális szolgáltatást ajánlott az orvosnak, hogy receptre írjon fel számára egy fogyást elősegítő gyógyszert.

A készítményt eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezték, a nő azonban nem volt jogosult rá.