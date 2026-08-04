Visszalépett az Egészségügyi Minisztérium, mégsem nevezi ki a vesztegetési üggyel összefüggésbe hozott Soós Zoltánt országos kollegiális szakmai vezető háziorvosnak – írja a 24.hu. A lap megkeresésére a Hegedűs Zsolt vezette tárca közölte: előzetes egyeztetéseket folytattak a nyíregyházi orvossal, ezek lezárása után azonban a megbízás végül nem valósult meg. Az új jelölt kiválasztása jelenleg is tart.
Mint arról az Origo beszámolt, múlt héten az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára, Porpáczy Krisztina bejelentette az egészségügyi alapellátás átalakításának megkezdését. Ennek részeként kezdeményezte
- Muzsay Géza szakmai vezető házi gyermekorvos,
- Gszelmann Róbert szakmai vezető fogorvos, valamint
- Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos
megbízatásának megszüntetését.
A politikus szerint a Tisza-kormány azért döntött az átalakítás mellett, mert az alapellátásban kialakult helyzet szakmai és morális szempontból egyaránt tarthatatlanná vált. Utóbbinak az államtitkár egyebek mellett azt rótta fel, hogy nem emelt szót a Magyar Orvosi Kamarával szembeni 2023-as kormányzati fellépés, valamint a szervezet jogköreit korlátozó törvényalkotás ellen, és nem állt ki a kollégái mellett.
A háziorvost vesztegetési üggyel hozták összefüggésbe
Porpáczy Krisztina Soós Zoltánt javasolta a tisztség átmeneti betöltésére. A 24.hu szerint az ő esetében is napvilágra kerültek olyan korábbi körülmények, amelyek különösen hangsúlyossá váltak a kinevezés erkölcsi indoklása mellett. A lap úgy tudja, Soós Zoltán az a nyíregyházi háziorvos, akivel szemben 2023 májusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás akkori adatai szerint
egy nő 2023 márciusában szexuális szolgáltatást ajánlott az orvosnak, hogy receptre írjon fel számára egy fogyást elősegítő gyógyszert.
A készítményt eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezték, a nő azonban nem volt jogosult rá.
A rendőrség szerint az orvos ennek ellenére támogatott elektronikus receptre írta fel a gyógyszert, noha a nő nem tartozott a körzetéhez, és ő maga sem volt jogosult a készítmény felírására. A gyógyszert később a nő budapesti lakásában lefoglalták.
Az Egészségügyi Minisztérium szűkszavúan reagált
A szemaglutidtartalmú készítmény 2023-ban a fogyókúrázók körében is rendkívül keresetté vált, ami időszakosan ellátási problémákat okozott a cukorbetegek számára. A rendőrség 2023 májusában a nőt és az orvost is gyanúsítottként hallgatta ki, de egyikük sem tett vallomást, és szabadlábon védekezhettek. A MOK közölte, hogy az érintett háziorvos a vizsgálat idejére felfüggesztette kamarai tisztségeit.
A nyomozást a rendőrség 2025 májusában bűncselekmény hiányában lezárta,
a döntés indokairól nem adott további tájékoztatást.
A 24.hu azután kereste meg az Egészségügyi Minisztériumot, hogy Porpáczy Krisztina bejelentette Soós Zoltán jelölését. A lap azt kérdezte, tudtak-e a korábbi büntetőeljárásról, és ha igen, miért őt választották. A tárca annyit közölt, hogy
a jelölttel folytatott egyeztetések végül nem vezettek megbízáshoz, és már keresik az utódját.
Azt nem árulták el, miért hiúsult meg a kinevezés, így nem ismert, volt-e ebben szerepe a korábbi ügynek. A MOK nem kívánta kommentálni a döntést.