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Mégsem bízza meg Soós Zoltánt az Egészségügyi Minisztérium az országos kollegiális szakmai vezető háziorvosi feladatok ellátásával. A vezető háziorvosi jelölést követően ugyanis lapértesülés szerint felmerült egy vesztegetési ügy, amelyben a nyomozás végül bűncselekmény hiányában lezárult. A tárca már keresi az új jelöltet.
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egészségügyi minisztériumvesztegetésTisza-kormány

Visszalépett az Egészségügyi Minisztérium, mégsem nevezi ki a vesztegetési üggyel összefüggésbe hozott Soós Zoltánt országos kollegiális szakmai vezető háziorvosnak – írja a 24.hu. A lap megkeresésére a Hegedűs Zsolt vezette tárca közölte: előzetes egyeztetéseket folytattak a nyíregyházi orvossal, ezek lezárása után azonban a megbízás végül nem valósult meg. Az új jelölt kiválasztása jelenleg is tart.

Visszalépett az Egészségügyi Minisztérium, mégsem Soós Zoltán lesz a vezető háziorvos
Visszalépett az Egészségügyi Minisztérium, mégsem Soós Zoltán lesz a vezető háziorvos (Forrás: YouTube)

Mint arról az Origo beszámolt, múlt héten az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára, Porpáczy Krisztina bejelentette az egészségügyi alapellátás átalakításának megkezdését. Ennek részeként kezdeményezte

  • Muzsay Géza szakmai vezető házi gyermekorvos,
  • Gszelmann Róbert szakmai vezető fogorvos, valamint
  • Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos

megbízatásának megszüntetését.

A politikus szerint a Tisza-kormány azért döntött az átalakítás mellett, mert az alapellátásban kialakult helyzet szakmai és morális szempontból egyaránt tarthatatlanná vált. Utóbbinak az államtitkár egyebek mellett azt rótta fel, hogy nem emelt szót a Magyar Orvosi Kamarával szembeni 2023-as kormányzati fellépés, valamint a szervezet jogköreit korlátozó törvényalkotás ellen, és nem állt ki a kollégái mellett.

A háziorvost vesztegetési üggyel hozták összefüggésbe

Porpáczy Krisztina Soós Zoltánt javasolta a tisztség átmeneti betöltésére. A 24.hu szerint az ő esetében is napvilágra kerültek olyan korábbi körülmények, amelyek különösen hangsúlyossá váltak a kinevezés erkölcsi indoklása mellett. A lap úgy tudja, Soós Zoltán az a nyíregyházi háziorvos, akivel szemben 2023 májusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás akkori adatai szerint

egy nő 2023 márciusában szexuális szolgáltatást ajánlott az orvosnak, hogy receptre írjon fel számára egy fogyást elősegítő gyógyszert.

A készítményt eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezték, a nő azonban nem volt jogosult rá.

A rendőrség szerint az orvos ennek ellenére támogatott elektronikus receptre írta fel a gyógyszert, noha a nő nem tartozott a körzetéhez, és ő maga sem volt jogosult a készítmény felírására. A gyógyszert később a nő budapesti lakásában lefoglalták.

Az Egészségügyi Minisztérium szűkszavúan reagált

A szemaglutidtartalmú készítmény 2023-ban a fogyókúrázók körében is rendkívül keresetté vált, ami időszakosan ellátási problémákat okozott a cukorbetegek számára. A rendőrség 2023 májusában a nőt és az orvost is gyanúsítottként hallgatta ki, de egyikük sem tett vallomást, és szabadlábon védekezhettek. A MOK közölte, hogy az érintett háziorvos a vizsgálat idejére felfüggesztette kamarai tisztségeit.

A nyomozást a rendőrség 2025 májusában bűncselekmény hiányában lezárta,

a döntés indokairól nem adott további tájékoztatást.

A 24.hu azután kereste meg az Egészségügyi Minisztériumot, hogy Porpáczy Krisztina bejelentette Soós Zoltán jelölését. A lap azt kérdezte, tudtak-e a korábbi büntetőeljárásról, és ha igen, miért őt választották. A tárca annyit közölt, hogy

a jelölttel folytatott egyeztetések végül nem vezettek megbízáshoz, és már keresik az utódját.

Azt nem árulták el, miért hiúsult meg a kinevezés, így nem ismert, volt-e ebben szerepe a korábbi ügynek. A MOK nem kívánta kommentálni a döntést.

 

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