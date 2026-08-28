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Hegedűs Zsolt

Megszünteti a Tisza-kormány a Kásler Miklós idején létrehozott alapítványt

1 órája
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Megszünteti a kormány a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, amelyet még Kásler Miklós minisztersége idején hoztak létre. Az alapítvány működését és többmilliárdos közpénzből megvásárolt ingatlanját is kifogásolta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
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Hegedűs Zsoltegészségügyalapítványmegszüntetés

Az előző kormányzati rendszer közpénztékozló hagyatékának felszámolását ígéri az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt bejelentése szerint megszüntetik a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt, amelyet még Kásler Miklós idején hoztak létre.

Hegedűs Zsolt újabb alapítvány megszüntetéséről számolt be (Fotó: Ladóczki Balázs)
Hegedűs Zsolt újabb alapítvány megszüntetéséről számolt be (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hegedűs Zsolt bejelentette: megszüntetik a Kásler-féle alapítványt

A miniszter szerint az alapítvány csak papíron látott el fontos feladatokat: az onkológiai kutatás és oktatás fejlesztését, az új tudományos eredmények gyógyításban történő hasznosítását, szakmai képzések és nemzetközi együttműködések szervezését, valamint a közép- és kelet-európai onkológusok közötti kapcsolatépítést.

Az egészségügyi miniszter szerint azonban az alapítvány működésének kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Kiemelte, hogy Budapest egyik legelegánsabb részén, a hegyvidéki Diana utcában mintegy egymilliárd forintért szerzett meg és újított fel egy villát az alapítvány.

A miniszter közlése szerint a kormány több más, korábbi időszakban létrehozott szervezet megszüntetéséről is döntött. Ezek között van a Batthyány Lajos Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium és az Áder János-féle Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is.

Hegedűs Zsolt arról is beszámolt, hogy nemrég feljelentést tettek a mentőautók beszerzése ügyében, valamint a Külügyminisztériummal közösen vizsgálják a koronavírus-járvány idején beszerzett légzéstámogató eszközök ügyét. 

Az egészségügyi miniszter közlése szerint a megszüntetett alapítvány milliárdos értékű ingatlanját nem hagyják kihasználatlanul. Olyan célra kívánják hasznosítani, amely valóban a közérdeket szolgálja, ennek konkrét formájáról pedig a szükséges szakmai és jogi szempontok mérlegelése után döntenek. 

A kormány az alapítványok felszámolásával felszabaduló forrásokat Hegedűs Zsolt szerint az egészségügyre fordítaná. A miniszter a szakdolgozók béremelését, a kórházak fejlesztését, a betegutak átláthatóvá tételét és a népegészségügy újjáépítését nevezte meg a legfontosabb célok között.

 

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