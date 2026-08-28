Hegedűs Zsolt: Új korszak kezdődött a Honvédkórház életében

Az egészségügyi miniszter szerint az új vezetőnek, Prof. Dr. Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát kérte fel. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Honvédkórház nem egy intézmény a sok közül, ez pedig a felelősségben is megmutatkozik.

Hegedűs Zsolt szerint új korszak kezdődik a Honvédkórház életében

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

„A Honvédkórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel” – írta a miniszter.

Hegedűs Zsolt emlékeztetett rá, hogy a Honvédkórházhoz kötődik Budapesten „minden tizedik aktív fekvőbeteg-eset, és csaknem minden nyolcadik műtéti eset”, ez pedig jól mutatja a felelősség nagyságát, amit az intézmény vezetői tisztsége hordoz. A miniszter egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a Honvédkórháznak azonban speciális küldetése is van.

Az intézmény honvéd- és katasztrófa-orvostani, hadi sebészeti, missziós felkészítési és más speciális katonai-egészségügyi feladatokat is ellát. A civil és katonai funkciók egymást erősítik: a nagy betegforgalom biztosítja azt a klinikai tudást és napi gyakorlatot, amelyre a katonai egészségügy építhet, a honvéd-egészségügyi felkészültség pedig különleges válságkezelési képességet ad a kórháznak és az egész egészségügyi rendszernek

– fogalmazott a miniszter.

Hegedűs egyúttal jelezte, hogy az új vezetéssel az elkövetkezendő időszakban tovább kívánják erősíteni mind a civil, mind pedig a honvédelmi szerepeket. „A cél, hogy a Honvédkórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérültellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcsszerepet tölt be” – nyomatékosította.

Prof. Dr. Duray Gábor Zoltán feladata a miniszter szerint világos, erősebb betegellátást, több fejlesztést és megerősített honvéd-egészségügyi képességeket vár az új főigazgatótól. „A Honvédkórházat Magyarország egyik legerősebb és legkorszerűbb kórházává kell tennünk. Ezen fogunk dolgozni” – zárta bejegyzését Hegedűs.