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Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt: Új korszak kezdődött a Honvédkórház életében

24 perce
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Az egészségügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy menesztette Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklóst, a Honvédkórház korábbi vezetőjét. Hegedűs Zsolt szerint az új vezetéssel egy új korszak is kezdődik az egyik legjelentősebb egészségügyi intézmény életében.
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Hegedűs ZsoltegészségügyHonvédkórház

Az egészségügyi miniszter szerint az új vezetőnek, Prof. Dr. Duray Gábor Zoltánt, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát kérte fel. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Honvédkórház nem egy intézmény a sok közül, ez pedig a felelősségben is megmutatkozik. 

Hegedűs Zsolt szerint új korszak kezdődik a Honvédkórház életében
Hegedűs Zsolt szerint új korszak kezdődik a Honvédkórház életében 
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

„A Honvédkórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel” – írta a miniszter. 

Hegedűs Zsolt emlékeztetett rá, hogy a Honvédkórházhoz kötődik Budapesten „minden tizedik aktív fekvőbeteg-eset, és csaknem minden nyolcadik műtéti eset”, ez pedig jól mutatja a felelősség nagyságát, amit az intézmény vezetői tisztsége hordoz. A miniszter egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a Honvédkórháznak azonban speciális küldetése is van. 

Az intézmény honvéd- és katasztrófa-orvostani, hadi sebészeti, missziós felkészítési és más speciális katonai-egészségügyi feladatokat is ellát. A civil és katonai funkciók egymást erősítik: a nagy betegforgalom biztosítja azt a klinikai tudást és napi gyakorlatot, amelyre a katonai egészségügy építhet, a honvéd-egészségügyi felkészültség pedig különleges válságkezelési képességet ad a kórháznak és az egész egészségügyi rendszernek

– fogalmazott a miniszter. 

Hegedűs egyúttal jelezte, hogy az új vezetéssel az elkövetkezendő időszakban tovább kívánják erősíteni mind a civil, mind pedig a honvédelmi szerepeket. „A cél, hogy a Honvédkórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd-egészségügy meghatározó bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérültellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcsszerepet tölt be” – nyomatékosította. 

Prof. Dr. Duray Gábor Zoltán feladata a miniszter szerint világos, erősebb betegellátást, több fejlesztést és megerősített honvéd-egészségügyi képességeket vár az új főigazgatótól. „A Honvédkórházat Magyarország egyik legerősebb és legkorszerűbb kórházává kell tennünk. Ezen fogunk dolgozni” – zárta bejegyzését Hegedűs. 

 

 

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