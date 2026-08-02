Hegedűs Zsolt: Negyven fok is lehet, vigyázzunk egymásra!

A következő napokban helyenként negyven fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra - hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap reggel a Facebook-oldalán.

Fotó: Ladóczki Balázs

Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott: a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat, Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben és a következő napokban helyenként negyven fokos hőmérsékletre is számítani kell.

A tárcavezető arra kért mindenkit, vegye komolyan a figyelmeztetéseket, és vigyázzon a többi emberre is. Közölte: folyamatosan pótolni kell a folyadékot, s elsősorban vizet érdemes fogyasztani, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot.

Felhívta a figyelmet, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjon senki a tűző napon, kerülje a megerőltető fizikai munkát, illetve sportolást.

Érdemes a lakásokat árnyékolni, továbbá a szellőztetésre a hajnali órákban sort keríteni, míg napközben hűvös helyen kell tartózkodni lehetőség szerint.

Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekben a napokban különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élő szomszédokra, hiszen "egy telefonhívás vagy egy pohár víz felajánlása életet menthet".

Gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkoló autóban hagyni, figyelmeztetett.

Szédülés, ájulás, zavartság vagy súlyos rosszullét esetén az érintettet azonnal hűvös helyre kell vinni, hozzá kell kezdeni a test hűtéséhez, s szükség esetén a 112-es számon kell segítséget hívni

- tanácsolta.

A rendkívüli hőség közös odafigyelést követel, ezért "vigyázzunk magunkra, családtagjainkra és mindazokra, akiknek most segítségre lehet szükségük" - szólított fel a tárcavezető.