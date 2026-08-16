Magyar Péter helikopterezik, Orbán Viktor pálinkázik, Baka András államfő lett

Top5: Orbán Viktor Szerbiában pálinkázik
Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mindenféle formaságot mellőzve látogatott el a szerbiai Gučában megrendezett trombitafesztiválra. A Nordik Hotel kerthelyiségében helyet foglalva hideg sört és hajducski csevapot, valamint szvadbarszki kupuszt, magyarul esküvői káposztát is fogyasztott, amely a magyar toroskáposzta szerb rokonának tekinthető. A korábbi kormányfő szerb szilvapálinkát ivott, amely a RINA hírügynökség beszámolója szerint „a mosolyából ítélve nagyon tetszett neki”. Orbán Viktort Boban Markovics trombitás társaságában is lefotózták, valamint a helyi celebvilág egyik ismert szereplőjével is találkozott. A Fidesz elnökéről Radomir Marinkovics, becenevén „Taki” osztott meg közös fényképet a közösségi médiában. Marinkovics a közös fotó mellé azt írta: Orbán Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke, Szerbia és a szerb nép nagy barátja. Az 59 éves Radomir Marinkovics a televíziós szereplései előtt a sport világában is megfordult, fiatalabb korában labdarúgóként játszott.
Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott: Orbán Viktor nyaralása alatt „klimatizált jachton vagy klimatizált uradalmi birtokon pihen”, és közben „hátulról mozgatja a sameszait”.
Top4: Lannert Judit megmutatja a minisztériumi fürdőszobát
Lannert Judit videóban mutatta be az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban elfoglalt új irodáját, és a berendezéstől kezdve egészen az irodát korábban használó politikusokig éles kritikát fogalmazott meg. Novák Katalinra, Koncz Zsófiára és Hornung Ágnesre is sértő kijelentést tett, és a videó alatt sorra jelentek meg a felháborodott kommentek. A miniszter a falakon lévő képeket ijesztőnek, az iroda hangulatát „hotel-feelingnek”, az íróasztalt inkább recepciós pultnak nevezte. A tárolóhelyet kevésnek találta, a csillárokat drágának tartotta, és még a fürdőszoba kialakítását is kifogásolta, ahol szerinte túl sok, nem munkához kapcsolódó funkció kapott helyet. Emellett az „intimitást” is hiányolta. Külön kifogásolta a sminktükröt, a hajszárítót és a zuhanyzót. Lannert Judit mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy jól láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan.
A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hozzászólások; többen azt kifogásolták, hogy a miniszter miért egy korábbi iroda berendezésével foglalkozik, amikor az oktatás előtt álló valódi problémák megoldása lenne a feladata: a pedagógusok tiszteletének visszaállítása, a fegyelmezési eszközök szakmai kidolgozása, az agresszív szülői háttérrel szembeni intézményi fellépése és a digitális világ miatt megjelenő új nevelési kihívások kezelése. Mások azt vetették fel, hogy a miniszter három hónap után most ment be az irodájába, és a videóval próbálja elfedni, hogy kevés kézzelfogható eredményt tud felmutatni. – Mi lenne, ha megfognád végre a munka végét, nem pedig a hergelés és a tárlatvezetés menne? Sok a duma, kevés a tett! – írta egy hozzászóló.
Ami a luxizást illeti: heves politikai vitát kavart a héten, hogy Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz helikopterrel, a kormány több tagja kisbusszal érkezett a paksi kormányülésre. Hadházy Ákos szerint Magyar Péter útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.
Top3: Poloskákra panaszkodik a börtönbe zárt fideszes politikus
Új részletek derültek ki a júniusban letartóztatott egykori óbudai polgármester körülményeiről. Bús Balázs élettársa árulta el, milyen körülmények között tartják fogva a politikust a szegedi Csillag börtönben. Bús Balázst az NKA-ügy miatt június 23-án tartóztatták le, azóta a szegedi Csillag börtön előzetes letartóztatási részlegén, különleges felügyelet alatt tartják. A fideszes politikus korábban Óbuda polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is volt. Élettársa, Balogh Mária a lengyel DoRzeczy lapnak azt mondta: Bús Balázs különleges felügyelet alatt áll, szigorúan elkülönítik a többi fogvatartottól, celláját pedig naponta mindössze egy órára hagyhatja el. A cellában poloskák vannak, amelyek annyira összecsípték a politikus karját, hogy ekcéma is megjelent rajta. Vitaminokat is kért, de Balogh Mária szerint egyelőre csak az ehhez szükséges kérelem nyomtatványait kapta meg. A politikust naponta egy órára engedik ki a sétálóudvarra. Balogh Mária szerint Bús letartóztatása után három hét telt el az első kapcsolatfelvételig. Jelenleg hetente legfeljebb 80 percet beszélhetnek telefonon, levelezhetnek, személyesen pedig havonta két alkalommal, legfeljebb egy órára találkozhatnak. A nő azt is elmondta, hogy egy ruhákat és két könyvet tartalmazó csomagból csak a ruhák jutottak el hozzá.
Ami az NKA-ügyet illeti: döntött a Legfőbb Ügyészség a Fidesz szervereit érintő kutatások és lefoglalások miatt benyújtott panaszokról. Az NKA-ügyben a kutatás elrendelését jogszerűnek találták, a lefoglalásokkal kapcsolatban azonban helyt adtak a párt panaszának. A Legfőbb Ügyészség közölte: szakfőosztálya elutasította a Fidesz – mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett – panaszait a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen. A szakfőosztály ugyanakkor helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget.
A Fidesz úgy reagált: bebizonyosodott, hogy törvényellenes volt a Fidesz szervereinek hatósági eltulajdonítása. MInt közölték, „követeljük, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszúhadjáratot hagyják abba, a szervereinket meg adják vissza! Kíváncsian várjuk, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségen milyen felelősségrevonás lesz a következménye a Legfőbb Ügyészség szerint is törvénytelen fellépésüknek.”
Top2: Botrányos jelenetek a parlamentben
A parlament e heti rendkívüli ülésén több kínos közjáték, kellemetlen jelenet is lejátszódott: a Tisza-frakció vezetője a szünetben a Mi Hazánk frakció tagjaival kiabált, Magyar Péter kigúnyolta a két új fideszes képviselő eskütétel-bakiját, Bóka János Fidesz-frakcióvezetőbe pedig tapssal akarták belefojtani a szót.
Top1: Baka András az új köztársasági elnök
Kedden délután új államfőt választott az Országgyűlés: a parlament tiszás többsége az egyetlen jelöltet, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, Baka Andrást választotta meg a tisztségre. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel annak egészét illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak. Az Európai Parlament petíciós bizottságához fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István az új magyar köztársasági elnök megválasztása miatt: Tényi István szerint az egyetlen jelölt indulása és a Fidesz, illetve a KDNP parlamenti bojkottja az államfői intézmény legitimitását is csorbíthatja. Úgy vélte, a folyamat eltért az 1989-es rendszerváltás konszenzusos alapelveitől, és szerinte veszélyezteti a jogállami normákba vetett társadalmi bizalmat.
Az államfő havi tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap harminckilencszerese, ami jelenleg több mint másfél millió forint, és minden naptári évben jár neki negyven munkanap szabadság. A törvény értelmében Baka András jogosult a köztársasági elnök elnöki rezidenciára, sőt, köteles is igénybe venni. Jogosult még két személygépkocsira, rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlő hálózat használatára is. A mindenkori államfő ingyenes egészségügyi ellátást is kap. Ha Baka András hivatalos útra külföldre utazik, jogosult arra az időre kíséretre, az állami vezetőkre vonatkozó napidíjra és költségtérítésre, valamint szükség esetén különjáratú légiutazásra is.