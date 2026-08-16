Magyar Péter helikopterezik, Orbán Viktor pálinkázik, Baka András államfő lett

A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hozzászólások; többen azt kifogásolták, hogy a miniszter miért egy korábbi iroda berendezésével foglalkozik, amikor az oktatás előtt álló valódi problémák megoldása lenne a feladata: a pedagógusok tiszteletének visszaállítása, a fegyelmezési eszközök szakmai kidolgozása, az agresszív szülői háttérrel szembeni intézményi fellépése és a digitális világ miatt megjelenő új nevelési kihívások kezelése. Mások azt vetették fel, hogy a miniszter három hónap után most ment be az irodájába, és a videóval próbálja elfedni, hogy kevés kézzelfogható eredményt tud felmutatni. – Mi lenne, ha megfognád végre a munka végét, nem pedig a hergelés és a tárlatvezetés menne? Sok a duma, kevés a tett! – írta egy hozzászóló.

Ami a luxizást illeti: heves politikai vitát kavart a héten, hogy Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz helikopterrel, a kormány több tagja kisbusszal érkezett a paksi kormányülésre. Hadházy Ákos szerint Magyar Péter útja legalább másfél millió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.

Top3: Poloskákra panaszkodik a börtönbe zárt fideszes politikus

Új részletek derültek ki a júniusban letartóztatott egykori óbudai polgármester körülményeiről. Bús Balázs élettársa árulta el, milyen körülmények között tartják fogva a politikust a szegedi Csillag börtönben. Bús Balázst az NKA-ügy miatt június 23-án tartóztatták le, azóta a szegedi Csillag börtön előzetes letartóztatási részlegén, különleges felügyelet alatt tartják. A fideszes politikus korábban Óbuda polgármestere és a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke is volt. Élettársa, Balogh Mária a lengyel DoRzeczy lapnak azt mondta: Bús Balázs különleges felügyelet alatt áll, szigorúan elkülönítik a többi fogvatartottól, celláját pedig naponta mindössze egy órára hagyhatja el. A cellában poloskák vannak, amelyek annyira összecsípték a politikus karját, hogy ekcéma is megjelent rajta. Vitaminokat is kért, de Balogh Mária szerint egyelőre csak az ehhez szükséges kérelem nyomtatványait kapta meg. A politikust naponta egy órára engedik ki a sétálóudvarra. Balogh Mária szerint Bús letartóztatása után három hét telt el az első kapcsolatfelvételig. Jelenleg hetente legfeljebb 80 percet beszélhetnek telefonon, levelezhetnek, személyesen pedig havonta két alkalommal, legfeljebb egy órára találkozhatnak. A nő azt is elmondta, hogy egy ruhákat és két könyvet tartalmazó csomagból csak a ruhák jutottak el hozzá.